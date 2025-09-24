Más de 100 docentes se formaron en San Francisco en el uso pedagógico del juego

Una jornada de formación docente centrada en el uso de dispositivos lúdicos tuvo lugar el pasado viernes en San Francisco, con la participación de más de 100 educadores de distintos niveles y modalidades. El encuentro, titulado “Ludotecas, escenarios y dispositivos lúdicos: herramientas y propuestas para la promoción del derecho al juego en la escuela”, fue organizado por el Ministerio de Educación de Córdoba a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior.

La capacitación se desarrolló en la Biblioteca Pedagógica San Francisco y buscó revalorizar el juego como un recurso pedagógico clave, capaz de fomentar la inclusión, la creatividad y el pensamiento crítico en el ámbito escolar.

La apertura del evento estuvo a cargo de la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Nivel Superior, Claudia Maine, el subdirector de Participación, Derecho y Comunidad, Marcos Griffa, y el secretario de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, Germán Fassetta.

Durante la jornada, los asistentes participaron en experiencias prácticas que les permitieron reflexionar sobre el papel del juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se hizo hincapié en cómo el juego estimula habilidades como la imaginación, la memoria, el lenguaje, la atención y la toma de decisiones, así como también favorece la resolución de problemas y la participación activa.

La formación estuvo coordinada por la profesora y recreóloga Paula Oyarzabal, acompañada por los docentes Ivana Ingrata y Vladimir Charkot, junto con la referente local Gabriela Calcagno, de la Biblioteca Pedagógica San Francisco.

Como parte de la actividad, se concretó la entrega oficial de una Ludoteca con juegos colaborativos y cooperativos a la biblioteca anfitriona, con el objetivo de fortalecer propuestas conjuntas con instituciones educativas y organizaciones de la región.