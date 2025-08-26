Este martes se presentará con condiciones de buen tiempo durante todo el día. El cielo se mantendrá despejado desde la madrugada hasta la noche. Los vientos soplarán con intensidad leve, del sector norte y este, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 24 °C.

El miércoles 27 se prevé otra jornada mayormente despejada, con algo de nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima llegará a los 22 °C. Los vientos soplarán del noreste y norte, con velocidades entre 7 y 31 km/h. Durante la tarde se esperan ráfagas del noreste, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.