Martes de lluvia y viento: qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional indica para este martes tiempo inestable, que se evidencia desde las primeras horas del día. Luego de algunas lluvias y alguna tormenta por la madrugada, se esperan lluvias esta mañana, por la tarde y por la noche.

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada y los vientos soplarán del sur y sudoeste de forma regular a moderada con ráfagas de hasta 60 y 70 km/h a lo largo del día. De hecho, por la noche se emitió un alerta amarillo que indica que sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. A partir del miércoles sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

La temperatura máxima alcanzará los 17 °C.

Pronóstico extendido

El miércoles 20 se prevé una mejora del tiempo, con cielo algo nublado en la mañana y despejado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 11 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

Los vientos seguirán revistiendo carácter de alerta a la madrugada: soplarán del sur rotando al oeste y luego al sudoeste. Por la madrugada se esperan vientos regulares con ráfagas de hasta 70 km/h; por la mañana vientos leves con ráfagas de hasta 60 km/h; por la tarde los vientos serán moderados aunque ya sin ráfagas; y por la noche disminuirán su intensidad.