Este martes se presenta con neblinas a lo largo de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y zonas periurbanas. Hacia la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin cambios significativos hacia la noche. Los vientos soplarán del sudeste rotando al este y noreste, con intensidades entre 7 y 22 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C.

El miércoles 17 se prevé una jornada inestable, con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, lluvias aisladas por la tarde y tormentas aisladas hacia la noche. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima ascenderá hasta los 28 °C. Los vientos soplarán del noreste rotando al este, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.