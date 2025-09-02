Martes con nubosidad variable y ascenso de temperatura: cómo sigue la semana

Arranca una jornada de buen tiempo pero con algo más de nubosidad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes cielo parcialmente a algo nublado, con vientos leves que irán rotando de dirección.

Se espera un leve ascenso en la temperatura: hasta las 7, la mínima había sido de 8,3° mientras que se espera una máxima que trepe hasta los 20°.

Pronóstico extendido

Para este miércoles se esperan similares condiciones, con un leve ascenso en la mínima. Mínima: 9°. Máxima: 20°.

Hacia el jueves, en tanto, se pronostica cielo parcialmente nublado pero con un importante descenso en la temperatura. El viento sur, que será moderado y estará acompañado por ráfagas, hará que la máxima apenas llegue a los 15°. Mínima: 6°. Máxima: 15°.

Para el viernes se hará más pronunciado el descenso térmico, aunque persistirá el buen tiempo. Mínima: 4°. Máxima: 12°.