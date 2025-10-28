Martes con lluvias débiles y descenso de temperatura

Arranca un martes con lluvias débiles y descenso de temperaturas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, durante este martes seguiría la inestabilidad y el día estaría marcado por lluvias y lloviznas.

Los vientos soplarán del sur y sureste, con ráfagas de a momentos de hasta 50 kilómetros por hora.

Según el organismo, hoy la máxima llegaría apenas a los 14° Hasta las 7, la mínima había marcado 8,5° y la lluvia registrada era de 2,8 milímetros.

Pronóstico extendido

Desde este miércoles, las temperaturas empezarían a subir aunque muy paulatinamente. Pese a que ya no se producirían precipitaciones, el cielo seguirá estando mayormente nublado.

Las condiciones irán mejorando desde el jueves, a la vez que las temperaturas irán en ascenso.