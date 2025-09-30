Martes con cielo parcialmente nublado y máxima de 24°

La semana avanza con buen tiempo: para este martes está previsto que el cielo esté parcialmente nublado, con temperaturas entre los 13° y los 24°.

En materia de vientos, en la primera parte del día están pronosticados vientos moderados del sureste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que disminuirán la velocidad hacia la noche.

Pronóstico extendido