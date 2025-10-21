San Francisco vivirá este martes una jornada cálida y con cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima estimada es de 32 grados, mientras que la mínima fue de 14°C. Durante el día se espera viento del norte, con intensidades que irán en aumento hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h.

A lo largo de la mañana el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche predominará la nubosidad. No hay probabilidad de precipitaciones, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico extendido

Para el miércoles, el SMN prevé una jornada calurosa, con una máxima de 30°C y cielo mayormente nublado durante el día. Por la noche, podrían registrarse tormentas aisladas, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja (entre 10 y 40%). Los vientos serán suaves a moderados del norte y noreste.