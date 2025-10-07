Martes con ascenso en las temperaturas en San Francisco

Este martes será una jornada soleada: el cielo se presentará despejado, los vientos soplarán leves del norte y se pronostica una temperatura máxima de 27°.

Pronóstico extendido

El miércoles continuará despejado, se prevé una mínima de 12° y una máxima que podría alcanzar los 28°. Soplará viento del noreste a leve intensidad. Los próximos días seguirán con buen tiempo, y temperaturas en ascenso.