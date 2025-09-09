Martes cálido y con cielo despejado en San Francisco
Después de una mañana fría, el Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura máxima llegaría a los 24° en San Francisco.
Este martes se presenta con buen tiempo: se espera que el cielo esté despejado a algo nublado.
Después de una mañana fría -hasta las 7 la mínima fue de 5,4°-, las temperaturas subirán hasta llegar a los 24°.
Los vientos soplarán del norte y noreste de forma leve a moderada.
Pronóstico extendido
Para mañana miércoles 10 se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será más alta y marcaría 10° mientras que la máxima llegaría a los 26° en el día más templado de la semana. Los vientos serán leves a moderados y se esperan ráfagas en gran parte del día.