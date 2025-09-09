Martes cálido y con cielo despejado en San Francisco

Este martes se presenta con buen tiempo: se espera que el cielo esté despejado a algo nublado.

Después de una mañana fría -hasta las 7 la mínima fue de 5,4°-, las temperaturas subirán hasta llegar a los 24°.

Los vientos soplarán del norte y noreste de forma leve a moderada.

Pronóstico extendido

Para mañana miércoles 10 se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será más alta y marcaría 10° mientras que la máxima llegaría a los 26° en el día más templado de la semana. Los vientos serán leves a moderados y se esperan ráfagas en gran parte del día.