Esta semana, Marianela Panero, reconocida actriz de San Francisco, decidió volcar en sus redes sociales una historia que le duele desde hace años pero que hoy, asegura, se volvió urgente. Su hermano Lucas, de 44 años, vive con una discapacidad desde el nacimiento y actualmente está internado en una clínica local. Sin embargo, según le informaron recientemente, deberá abandonar el lugar en menos de diez días por “falta de cupos y una orden de recorte desde el Gobierno nacional”.

Panero remarcó que la institución y su personal no tienen responsabilidad en esta decisión. “Quiero agradecer a la clínica que lo está atendiendo, porque en este momento es el único lugar en que lo reciben. Tanto el psiquiatra como la asistente social me han tratado muy bien y ellos no tienen la culpa. También son trabajadores y saben la situación”, expresó. Según explicó, fue justamente el equipo de la clínica quien le sugirió, como solución inmediata, la posibilidad de un acompañante terapéutico.

Aun así, la vecina subrayó que esa alternativa no es suficiente para su hermano. “Lucas tendría que estar internado de por vida, pero no te dan un lugar. Si tuviéramos plata sería más fácil: un lugar privado y listo, pero es imposible. No hay lugares, hay lista de espera de hasta dos años y algunos centros están cerrando por falta de presupuesto”, contó a este medio.

La situación, explicó, se agrava porque su hermano necesita medicación y supervisión constante. “Sin tratamiento, es un riesgo para él, para mi papá y para el entorno. Y te dicen que tenés una semana para resolverlo, como si hubiera un plan B. No lo hay”, lamentó.

Panero recordó que la familia viene de atravesar varias pérdidas: primero la muerte de otro de sus hermanos, luego el fallecimiento de su madre, quien había sido el principal sostén en el cuidado de Lucas. Su padre, jubilado, padece depresión y no puede hacerse cargo solo de la situación.

Una crisis que trasciende lo personal

Marianela insiste en que su caso no es aislado. “Hay miles de padres que hoy están desprotegidos, con hijos que necesitan un acompañante terapéutico, fisioterapia, medicación, transporte. Hoy para este gobierno eso es un gasto innecesario. Nos dicen que no hay lugares y que el Estado no puede hacerse cargo”, señaló.

En su posteo, que recibió decenas de mensajes de apoyo, Panero se permitió hablar también en nombre de otras familias. “No hablo solo por mí. Esto le pasa a gente que vive al lado nuestro y que muchas veces no se anima a contarlo. Nadie está exento. Por eso me animé a escribir, aunque me cuesta, porque no sé qué va a pasar cuando mi papá no esté”.

“Es como vivirlo dos veces”

Lo que más le duele, dice, es sentir que repite la historia que vivió con su otro hermano. “Con él también recorrimos instituciones, pedimos ayuda, hicimos trámites, y nunca hubo una solución real. Murió sin la atención que necesitaba. Ahora me toca a mí sostener a Lucas y es como vivirlo dos veces”.

La mujer describe que su padre la llama todos los días preocupado por lo que sucederá. “No puede dormir, me pregunta ‘¿qué vamos a hacer?’ y no sé qué responderle”, confiesa.

Panero destacó que su publicación buscó poner en voz alta algo que, según ella, “hace mucho se viene padeciendo con la salud mental y la discapacidad”. Remarcó que nadie está exento de atravesar una situación similar y que su mensaje fue también en memoria de su madre y de tantas otras que comparten el mismo pensamiento: “¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté?”. Aseguró que decidió animarse a hablar en nombre de muchas mujeres que enfrentan realidades incluso más complejas y que, por miedo o cansancio, no siempre pueden hacerlo público.

Más allá del reclamo, Marianela sostiene que el objetivo de visibilizar su historia es abrir un debate que, a su entender, la sociedad evita: “Prefieren no ver. Pero pasa con los jubilados, con las personas con discapacidad, con quienes tienen enfermedades graves".

"Es como si se atacara a los más vulnerables”, cerró.