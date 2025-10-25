El primer día que María Isabel Festa volvió a la escuela, entró directo a una clase de matemáticas. La profesora repartía evaluaciones y le dijo que ella no tenía que hacerla. No estaba obligada, pero se puso como primer desafío “hacer lo que se acordara”. Se sacó un 9 y las notas simplemente fueron acumulándose tanto como el aprendizaje, por eso lleva con orgullo la bandera nacional.

Por simple que parezca ese fue el puntapié inicial para terminar el secundario a los 58 años, una especie de deuda pendiente. El destino le puso una valiosa compañera al lado para vivir la aventura, junto a ella está su nieta Julieta Funes, de 20 años, con quien comparte el aula, charlas, apuntes y una historia de superación que conmueve.

La vida de María Isabel es sencilla, es ama de casa, crió a sus hijos, los acompañó y cuidó a sus nietos. A todos trató de dejarles la educación como legado, aunque ella no tuviera esa dicha en aquel momento, tal es así que impulsó a la mamá de Julieta a terminar en la modalidad de adultos, insistió para que lo haga su nieta y a la par le llegó el turno a ella.

“Hice dos años en San Martín cuando era adolescente, y después lo dejé por cosas de la vida. Me casé, fui mamá, y me fui dejando de lado”, relató a El Periódico María. Con gran satisfacción afirmó que hubo un cambio rotundo: “Ahora dedico esas horas a la escuela, son años en los que me estoy dedicando a mí. Me gusta estudiar y lo pongo en práctica”.

Arranque

Fue la mamá de Julieta quien le propuso volver a estudiar. “No, pero ya a mi edad, le digo, ¿para qué? Y ella le decía: ‘Vas a ver qué hermosa experiencia’. Y un día me decidí, agarré todos los papeles que necesitaba, fui y me anoté. Y empecé”.

El lugar donde todas estas historias se reunieron es el CENMA Teodoro Asteggiano, un espacio donde encontraron la contención y acompañamiento necesario para desafiar los convencionalismos y obtener su título.

Julieta contó desde su perspectiva como la vida recompensó a María Isabel: “Mi abuela impulsó a mi mamá y terminó en la escuela, me impulsó a mí y ahora estamos terminando juntas”.

En su caso cuando iba al colegio tradicional le quedaron materias por rendir, nunca se presentó y su abuela le insistía con la importancia de cerrar ese ciclo. “Empecé en 2023 y lo dejé digamos por falta de responsabilidad. Ahora, me insistieron y lo voy a terminar”.

Constancia

A lo largo del ciclo lectivo, María fue destacándose por su compromiso y desempeño. Al punto que el director del CENMA Sergio Scarafía, la convocó para comunicarle que sería la abanderada de la bandera nacional.

“Yo nunca tuve ese objetivo, lo hice porque me gusta. Y por mis notas todos decían que podía ser. Hasta que me llamó el director y me dio la noticia, me puse a llorar. Fue muy emocionante. La vida me dio el regalo de llevar la bandera nacional, es un orgullo”, cuenta con emoción.

Lejos de sentirse fuera de lugar, María se integró con sus compañeros y docentes como si siempre hubiera estado ahí. “La escuela es una familia. El que tenga el sueño de terminar la secundaria y sea adulto tiene que ir al CENMA. No hay palabras para definir lo que son y hacen los profesores. Ellos también se interesan en la vida cotidiana”.

Julieta coincidió en el acompañamiento como pieza fundamental para no desistir cuando las cosas se dificultan en el aula o en la vida. “En mi caso hace poquito me enteré de que estoy embarazada y los profesores tienen mucha empatía con mi situación. Me gusta el ambiente de la escuela, me siento cómoda y nos dan una gran oportunidad”.

Por estos días la melancolía la invade un poco a María Isabel, sabe que está a punto de obtener el título y eso la hace feliz, pero también significa que dejará de transitar de la misma manera los pasillos de la escuela.

A pocas semanas de recibirse, tanto María como Julieta ya piensan en lo que vendrá. Para la abuela, los sueños no terminan con el diploma: “Estoy entre dos o tres carreras, pero todavía no me decidí bien. Quería ser profesora de matemática, pero son cuatro años más y hace largo. Quizás haga algo más corto, como Administración”, comenta.

Quizás la palabra adecuada sería nostalgia ¿de qué? De esos nervios iniciales por aventurarse siendo grande a una meta importante, de desafiarse a sí misma en busca de la superación y de saber que este esfuerzo vale la pena porque llegará a la meta de la mano de su nieta.

Sobre el CENMA

El Centro Educativo de Nivel Medio para Adultos (CENMA) Teodoro Asteggiano es una institución orientada a la educación para personas mayores de 18 años que no han terminado el secundario. También pueden anotarse estudiantes de 17 años que cumplan la mayoría de edad durante el ciclo lectivo.

El establecimiento está ubicado en calle Resistencia 1080 además de la formación secundaria, ofrece talleres de tornería y electricidad, con duración de un año y sin necesidad de título previo.