Margarita cumple 100 años y repasa una vida ligada al trabajo, la familia y la memoria de la ciudad

Este jueves 17 de julio, Margarita María Avaro cumple 100 años. Nació en 1925 en Colonia Prosperidad pero San Francisco fue la ciudad que la vio crecer, formar su familia y también trabajar durante años en uno de los símbolos industriales de la región: la fábrica de fideos Tampieri. Aunque en la actualidad se encuentra provisoriamente en un hogar de ancianos –su hija está de viaje en el exterior–, Margarita aguarda con entusiasmo un festejo íntimo por su centenario.

“La mayor parte de mi vida la pasé en San Francisco. Siempre viví en Alberdi y Juan de Garay, esa fue la casa de mi padre. Estuve ahí hasta que me casé. Después, por un tiempo viví en San Jorge y San Vicente, pero volví. Acá nacieron mis tres hijos y aquí me quedé”, cuenta.

Aún lúcida, con voz pausada, repasa con claridad los recuerdos de un siglo de vida en una ciudad que, dice, ya no reconoce tanto: “Ahora estoy cerca del centro, para estar más cerca de mis hijos. Antes, cuando vivía en barrio Roque Sáenz Peña, sólo venía a cobrar al banco. Y ahora San Francisco cambió mucho”.

Una historia dentro de la historia: su trabajo en la fábrica Tampieri

El nombre de Margarita también se vincula con una de las industrias más emblemáticas de San Francisco: la fábrica Tampieri, por entonces referente nacional en la producción de fideos. Fue allí donde comenzó a trabajar de joven, en la sección de especialidades, dedicada al envasado manual de los paquetes de fideos, tarea que recuerda con cariño y precisión.

“Era muy lindo el trabajo. Había que empaquetar los fideos perfecto, con fecha, todo bien prolijo. Había una señora que barría todo el día, no podía haber ni un solo fideo en el suelo. Todo tenía que estar limpio, impecable. Y Ricardo Tampieri era muy estricto, pasaba siempre a supervisar. Había que estar bien parada, derecha. No te podías apoyar ni en una pierna”, rememora.

El ingreso a la fábrica fue casi una casualidad, gracias a una recomendación familiar. “Una tía mía que había trabajado ahí me consiguió la entrevista. Me vestí bien, fui y me presenté. Había una fila enorme para pedir trabajo, pero a mí me hicieron pasar. Me dijeron ‘venga el lunes’. Así empecé. Trabajaba todo el día, mañana y tarde, menos los fines de semana”.

De aquella experiencia, Margarita no sólo rescata el empleo, sino también los vínculos y las costumbres laborales de la época. “Con las compañeras siempre festejábamos los cumpleaños. Nos reuníamos en las casas a tomar la torta. Desde mis 27 años, siempre celebré mis cumpleaños, primero con ellas y después en familia”.

Tejer y criar: una vida entre lanas, hijos y nietos

Tras casarse y tener su primer hijo, Margarita dejó la fábrica y dedicó su vida al hogar. “Crié a mis tres hijos y después a mis nietos”, dice. Hoy son doce los nietos que completan una familia numerosa y hasta tiene una bisnieta de 16 años.

El tejido fue otro gran capítulo en su vida: “Tejí toda la vida. Carpetas, sobrecamas, manteles. Aprendí de mi mamá y después sacaba los puntos de las revistas. Siempre tejía, con dos agujas y con crochet. Hasta hace poco nomás dejé de tejer”.

Entre ovillos de hilo y tardes largas en su casa, también se hizo tiempo para los bailes. “Siempre iba al baile, los domingos, a Unión Social. Se iba con la mamá, no podíamos salir solas. Había orquestas y bailábamos tango. Aprendí sola. No había tantas cosas como ahora, ni deportes, ni celulares. Escuchábamos la radio todo el día y de noche veíamos las novelas hasta tarde”.

Memorias de barrio y costumbres de otro tiempo

De su querido barrio recuerda varios detalles, como por ejemplo que ya había varias casas y hasta una panadería: “Siempre viví en esa esquina, como 70 años”.

De todas maneras, también solía salir a pasear al Bv. 25 de Mayo o solía asistir a los carnavales con carrozas. "Eran otras costumbres”, dice, con la nostalgia de quien fue testigo del cambio de los tiempos.

Hoy, aunque extraña su casa y desea volver pronto, no deja de agradecer. “Gracias a Dios viví bien. Nunca tuve grandes enfermedades. Pasamos muchas necesidades después de casada, pero salimos adelante. Me jubilé y pude vivir tranquila. Hasta los 83 años anduve en bicicleta, moviéndome, haciendo cosas. Tal vez ese sea el secreto para llegar a los 100 años”.

El sábado, sus hijos, nietos y quienes la acompañan en este tiempo organizarán una celebración. Será un cumpleaños distinto, pero cargado de sentido para quien vivió un siglo y supo hacer de cada día una suma de pequeñas memorias.