Lunes fresco y con posibles lloviznas: cómo avanzará la semana

El lunes comenzó fresco y con buen tiempo en San Francisco.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy una máxima de apenas 20°.

El cielo seguirá parcialmente nublado por la mañana con vientos leves del sureste.

Por la tarde podrían producirse algunas lloviznas mientras que los vientos soplarán leves del sureste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la noche, en tanto, se espera cielo cubierto y vientos moderados pudiendo presentarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido

El martes se presentará con temperaturas en descenso, que oscilarán entre los 8° y los 17°. Se anticipan lluvias y lloviznas desde la madrugada con mejoras parciales.

El cielo permanecerá mayormente cubierto y los vientos continuarán desde el sudeste, con ráfagas de a momentos.