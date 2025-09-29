Lunes con poca nubosidad y temperaturas agradables en San Francisco
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de buen tiempo para este lunes, con una amplitud térmica marcada.
La semana comenzó en San Francisco con cielo despejado y una mínima era de 10°. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá bueno a lo largo del día, con condiciones agradables y un leve incremento de la nubosidad en horas de la tarde.
Se espera una temperatura máxima de 27°, lo que anticipa una jornada primaveral. El viento soplará desde el norte con intensidad moderada durante la mañana, será leve del mismo sector en la tarde, y rotará al sureste con intensidad leve hacia la noche.
Pronóstico extendido
La semana avanzará con jornadas de nubosidad variable, aunque sin probabilidad de precipitaciones a la vista, y temperaturas que irán subiendo y bajando levemente. Para mañana sí se espera algo más de viento, que soplará del sureste con ráfagas por la mañana y la tarde.