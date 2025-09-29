Lunes con poca nubosidad y temperaturas agradables en San Francisco

La semana comenzó en San Francisco con cielo despejado y una mínima era de 10°. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá bueno a lo largo del día, con condiciones agradables y un leve incremento de la nubosidad en horas de la tarde.

Se espera una temperatura máxima de 27°, lo que anticipa una jornada primaveral. El viento soplará desde el norte con intensidad moderada durante la mañana, será leve del mismo sector en la tarde, y rotará al sureste con intensidad leve hacia la noche.

Pronóstico extendido

La semana avanzará con jornadas de nubosidad variable, aunque sin probabilidad de precipitaciones a la vista, y temperaturas que irán subiendo y bajando levemente. Para mañana sí se espera algo más de viento, que soplará del sureste con ráfagas por la mañana y la tarde.