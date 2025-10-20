La semana comienza con tiempo estable y temperaturas elevadas en San Francisco. El cielo se presentará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado durante la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Se espera una temperatura máxima de 30°C, mientras que la mínima registrada fue de 15°C. El viento soplará del norte con velocidades moderadas que podrían alcanzar los 31 km/h, y se prevén ráfagas de hasta 50 km/h principalmente durante la tarde.

Pronóstico extendido

Para el martes se prevé otra jornada de tiempo cálido, con una temperatura máxima estimada en 32°C y cielo entre algo y parcialmente nublado. El viento continuará predominando del norte y se intensificará por la tarde, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h. No se esperan precipitaciones.