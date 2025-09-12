Loteo La Arbolada: el municipio actualizó el cronograma de pagos
De acuerdo a lo informado, el anticipo podrá abonarse durante todo el mes de septiembre mientras que la primera cuota tendrá vencimiento el 10 de octubre.
La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco anunció una modificación en el calendario de pagos del proyecto urbanístico La Arbolada con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a sus futuros propietarios.
La medida busca acompañar a las familias interesadas, facilitando el cumplimiento de los compromisos financieros de manera más organizada y accesible.
El nuevo esquema de pagos queda establecido de la siguiente manera:
Anticipo: podrá abonarse durante todo el mes de septiembre.
Primera cuota: con vencimiento hasta el 10 de octubre.
Segunda cuota: con vencimiento hasta el 10 de noviembre.
Tercera cuota: con vencimiento hasta el 10 de diciembre.