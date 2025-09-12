La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de San Francisco anunció una modificación en el calendario de pagos del proyecto urbanístico La Arbolada con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a sus futuros propietarios.

La medida busca acompañar a las familias interesadas, facilitando el cumplimiento de los compromisos financieros de manera más organizada y accesible.

El nuevo esquema de pagos queda establecido de la siguiente manera:

Anticipo: podrá abonarse durante todo el mes de septiembre.

Primera cuota: con vencimiento hasta el 10 de octubre.

Segunda cuota: con vencimiento hasta el 10 de noviembre.

Tercera cuota: con vencimiento hasta el 10 de diciembre.