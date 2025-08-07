La esquina de Guatemala y Tomasa Sosa es la más concurrida de San Francisco todos los 7 de agosto. Este día se conmemora a San Cayetano y en este barrio desde temprano llegan los fieles para rezar, pedir y participar de las celebraciones eclesiásticas.

Pareciera que cuanta más necesidad hay, cuanto más dura es la realidad de los trabajadores, son más los vecinos que se llegan a la capilla y dan muestra de su creencia y es lógico pues es patrono del pan y el trabajo.

La celebración central a las 16 fue llevada adelante por el padre Mario Ludueña, el recinto estaba colmado y aunque hacía frío y el viento sur se hacía sentir muchos otros escucharon con paciencia desde afuera. Este año durante la homilía se recordó la faceta solidaria de Cayetano y se invitó a todos a ser caritativos como ejemplificó el santo a largo de su vida.

Después llegó el momento cumbre con la procesión. Temprano se alistó la figura de San Cayetano “abrigado” en cierta manera por las palabras pan y trabajo, tan necesarias en la actualidad. Luego recorrió el perímetro del barrio que lleva su nombre y casi abrazados por el frío volvieron al templo.

De a poco todos fueron acercándose a pedir y agradecer con una sonrisa, con congoja, hasta con lágrimas, pero en general todas las celebraciones tienen un sentimiento de alegría porque quienes van allí lo hacen para renovar la esperanza de que algún día las cosas cambien y el mundo sea más equitativo para todos. Eso nadie lo puede robar ni recortar por eso la gente va y renueva el “¡Viva San Cayetano!”.