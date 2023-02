A los 40 años, Sandra del Rey encontró una pintura inconclusa de su hija sobre un girasol, en ese momento decidió terminarla y nunca más paró de incursionar en el arte. Dos años después de aquel momento trajo toda su alegría materializadas en obras a El Espacio, la galería de arte de El Periódico en San Francisco.

Sus trabajos no tienen un dibujo de base, todo lo hace a mano alzada con los colores elegidos y ellos precisamente son las estrellas de cada obra porque desde su perspectiva pueden demostrar que, aun con lo malo, resulta ser maravillosa.

“Lo conocí a Eugenio Boc-Ho, le comenté que era artista y que un día me gustaría exponer mis trabajos, por eso a él le doy las gracias por permitirme hacer esta muestra sola en una galería”, contó la mujer sobre el motivo de su llegada a El Espacio.

De esta manera, Sandra abrió la temporada 2023 de exposiciones artísticas en la galería cuya finalidad con este lugar es servir de vidriera para la gran comunidad que tiene San Francisco.

Inicios

Del Rey hace 9 años que vive en la ciudad, llegó de Tucumán con su familia formada con su esposo y cinco hijos . Ella afirmó que fue muy bien recibida y acá es que encontró su vocación.

“Empecé hace dos años, fue un camino maravilloso y estoy sorprendida de mí misma, de los logros y puertas que se van abriendo. Todo pasó porque decidí terminar un trabajo que mi hija dejó, era un girasol y yo solo agarré el pincel y lo terminé”, relató a El Periódico.

No es inusual que la pintora haga esto porque toda la vida se consideró una persona abierta a nuevas ideas. “ Yo siempre digo que soy una mujer emprendedora, pese a las dificultades que pone la vida salí adelante. En estas obras quise mostrar eso, que uno siempre puede salir adelante, que la vida es maravillosa y tenemos que ser valientes porque así vamos a poder progresar día a día ”.

Sobre la exposición

En las pinturas que están exhibidas en la galería de Bv. 9 de Julio 1844, destaca la presencia de variados e intensos colores que le dan brillo a las obras de Sandra, ese resulta ser su sello en este mundo.

“ Me caracterizo por usar mucho color en mis trabajos, incluso algo de flúor. Todo lo hago a mano alzada porque yo no sé dibujar, solo tomo el pincel y dejo que me lleve” , detalló.

Por otro lado, señaló que este año lo que busca es perfeccionarse tal como empezó a hacerlo con Noemí Canello en 2022. Eso la ayudó a mejorar y que se animara por consejo de su amiga Nancy a mostrar sus trabajos en una muestra colectiva que se realizó en el Centro Cultural donde la distinguieron.

Cuándo visitarla

La muestra de Sandra permanecerá algunas semanas más en El Espacio, se puede visitar de martes a viernes de 17 a 20 y los sábados por la mañana de 9 a 12.