El estado de salud de la pequeña Lola Bustamante, de 3 años, mejora paulatinamente tras el grave incidente que padeció el jueves 14 de julio cuando se encontraba con otros dos hermanitos. Jugando en ese momento provocaron un principio de incendio cuyas llamas afectaron sobre todo a la pequeña, en un domicilio de barrio Jardín de San Francisco.

Daniel Bustamante, papá de Lola, contó este lunes a la tarde salió de la terapia y el tratamiento sigue siendo muy efectivo, aunque sigue internada en un nosocomio de Córdoba.

"Gracias a Dios nuestra pequeña evoluciona día a día favorablemente, hoy un día más que importante dado que a Loli la pasaron al piso del internado, es decir salió de la terapia", indicó.

"Su tratamiento sigue siendo muy efectivo y eso nos dan las fuerzas para seguir y estar junto a ella. Agradecemos infinitamente tantas muestras de cariño y contención, ya sea con mensajes, llamadas u oraciones", manifestó.

Aclaración de la familia

"Quisiera aclarar que en este momento no estamos pidiendo crema Platsul para mi hija. Creo hubo una mala interpretación sobre la nota que me realizó un medio periodístico en donde se me preguntó que necesitaba mí hija, y yo dije que por el momento no teníamos nada confirmado o solicitado en cuanto a cremas y gasas, dado que aún ella sigue en terapia más allá de su buena evolución", aclaró días atrás Daniel, el papá.

Además, añadió: "Agradezco muchísimo que quieran colaborar pero hay que ir paso a paso y si es necesario algún insumo que se nos dificulte adquirir por nuestros propios medios, recurriremos a la solidaridad de la gente".

"Repito no queremos abusar de la buena fe de tanta gente que nos está acompañando en este momento tan difícil. En estos momentos solo se realizó una venta de tortas para los gastos que se ocasionan de estadía y traslado de nosotros los papás en la ciudad de Córdoba", manifestó Daniel.

También sostuvo que en caso de realizarse alguna venta, pedido de insumos, campaña o que alguien quiera información la misma se entregará por escrito a los medios y se le otorgará un número de teléfono que está autorizado para dicha información.

Para colaborar con la familia se pueden comunicar a los siguientes números de teléfonos: (03564) 15566841 o 15470026.

El accidente

Según manifestó el papá, aquel 14 de julio, alrededor del mediodía, los tres hermanitos Santi (10), Alejo (7) y Lola, se encontraban solos y jugando en la vivienda de Antártida Argentina al 2400.

“Mi mujer estaba trabajando -explicó el hombre-. Yo también, en las Sierras de Córdoba. Estaban solos porque justo están de vacaciones. Ella trabaja mediodía, en un día normal ellos van al colegio y a la guardería. Los chicos no midieron lo que iba a pasar, titaron alcohol en piso, le acercaron un encendedor y eso provocó un fogonazo. El fuego les agarró la ropa a los tres, pero a la que más afectó fue a Lola”.

Afortunadamente, comentó Daniel, en ese momento llegó su cuñado que pidió ayuda rápidamente. “Le debo la vida porque llegó justo. Dos mujeres llamaron a la ambulancia y contuvieron a los chicos mientras mi cuñado buscaba a mi mujer. No las conozco a estas señoras pero las quiero conocer para agradecerles”, destacó.