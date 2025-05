La ciudad de Frontera fue escenario, este martes por la tarde, de un acto institucional clave para el fortalecimiento de la seguridad en el Departamento Castellanos. En el evento se entregaron nueve camionetas 0 km completamente equipadas a distintas jurisdicciones policiales, se firmó la adhesión del municipio al programa provincial “Vínculos” —que destinará una inversión de 20 millones de pesos para la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia—, y se anunció la designación de un fiscal adjunto con sede permanente en Frontera, una demanda histórica que apunta a mejorar el acceso a la justicia y agilizar las investigaciones en la ciudad.

Un nuevo patrullero para Frontera

En diálogo con El Periódico, el intendente Oscar Martínez expresó su satisfacción por haber sido nuevamente sede de una entrega de móviles policiales: “Nos sentimos muy contenidos. Es una herramienta de trabajo fundamental para la prevención, y es un adelanto de lo que el gobierno provincial tiene pensado y está haciendo en seguridad”.

El mandatario local confirmó que una de las camionetas quedará destinada al Comando Radioeléctrico de Frontera: “Tenemos la confirmación de que un móvil va a quedar acá. Después de cuestiones administrativas, va a prestar servicio en la ciudad”. Según explicó, el vehículo será utilizado principalmente en tareas de patrullaje preventivo.

Martínez valoró el respaldo provincial en materia de recursos humanos y materiales: “Tiempo atrás se habían asignado ocho efectivos más para reforzar el personal, y ahora sumamos este nuevo móvil. Eso va a mejorar y sostener la prevención en la vía pública”.

Más cámaras y hacia un centro de monitoreo local

El municipio también formalizó su adhesión al programa Vínculos, que permitirá la instalación de alrededor de 20 nuevas cámaras de videovigilancia. Actualmente, la ciudad cuenta con unas 30, y con esta inversión se busca ampliar significativamente la cobertura.

“La idea es instalar más cámaras con la perspectiva de tener a futuro un centro de monitoreo. Estamos muy agradecidos con el gobierno provincial porque las necesidades que presentamos tienen respuesta”, destacó el intendente. Y agregó: “Los fondos estarán disponibles pronto y empezaremos con los procesos administrativos para su compra e instalación”.

La ubicación de los nuevos equipos será determinada en conjunto con el Consejo de Seguridad, la Policía y la Fiscalía, replicando el esquema utilizado anteriormente para garantizar una distribución estratégica.

Fiscal adjunto: un paso clave para el acceso a la justicia

Otra de las novedades más relevantes del acto fue el anuncio de la próxima incorporación de un fiscal adjunto con sede permanente en Frontera. Para Martínez, se trata de una medida de impacto directo en la comunidad: “La Fiscalía Regional estaba escasa de fiscales y ahora, tras los concursos y la presentación de pliegos, solo falta su aprobación legislativa”.

“Esto permitiría agilizar las investigaciones. Hoy muchas están demoradas porque los fiscales están saturados. Además, la presencia de un fiscal en la ciudad facilitaría que los vecinos se acerquen a brindar información, algo que cuesta cuando deben trasladarse a Rafaela”, explicó el jefe comunal.

El intendente también destacó que la futura fiscalía permitirá abordar con mayor celeridad los delitos de microtráfico, uno de los principales desafíos que enfrenta la ciudad en materia de seguridad: “Ahí estamos trabajando fuertemente, pero para eso necesitamos herramientas: un fiscal, móviles, personal policial y el compromiso de la comunidad”.

El rol de la comunidad y las acciones del municipio

Martínez remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad: “Tenemos una baja en la formalización de denuncias. Muchas veces la gente no avanza con el trámite. Por eso es clave generar confianza. Si no hay denuncias, no hay registro del delito y no podemos intervenir”.

En ese sentido, valoró el compromiso de las instituciones barriales y centros vecinales, que participan activamente en el Consejo de Seguridad y colaboran con información clave: “Se han logrado avances muy importantes gracias a denuncias realizadas por presidentes vecinales. Incluso se derribaron lugares donde se vendían drogas”.

Desde el municipio, también se impulsan mejoras en infraestructura urbana para contribuir con la prevención del delito. El año pasado se instalaron 120 columnas de alumbrado público en barrios como San Roque y Villani, y este año se proyecta la colocación de unas 130 más.

“El aporte desde la gestión es generar espacios más seguros. Y también estar atentos, gestionar todos los días y mantener un vínculo estrecho con la Policía, la Fiscalía y el gobierno provincial”, concluyó el intendente.