Llaryora inauguró un polideportivo en San Francisco: "El que no vota a Juan, le está dando una mano a Milei"

El gobernador Martín Llaryora participó este domingo en San Francisco de la inauguración del Polideportivo Social en barrio San Cayetano y dejó varias definiciones en el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en el que el espacio Provincias Unidas postula a Juan Schiaretti como cabeza de lista en Córdoba.

El gobernador resaltó al importancia de tener diputados y diputadas que defiendan los intereses de Córdoba en el Congreso. Y consideró: “El que no vota Juan (Schiaretti), vota a Milei. Porque cualquier otro voto de las opciones que hay en definitiva saca las chances de que Juan Schiaretti gane y tengamos más diputados. Votando cualquiera de las otras alternativa, le da una mano a Milei. Eso es central para entender en esta elección”.

A una semana de las elecciones legislativas nacionales, donde Córdoba renovará nueve bancas en la Cámara de Diputados, el gobernador pidió a la gente que vaya a las urnas el próximo domingo 26 de octubre y vaticinó que puede ser una elección legislativa “histórica” para el peronismo de Córdoba.

Llaryora acompañó al intendente Damián Bernarte este domingo en la inauguración del Polideportivo Social en barrio San Cayetano, junto al diputado nacional Ignacio García Aresca.

El mandatario municipal explicó la necesidad de tener diputados nacionales de Córdoba y recordó la pelea años atrás para se dio desde el Congreso para que no se cierre el Centro Universitario San Francisco, que luego se terminaría convirtiendo en el CRES: “Hay que tener hombres y mujeres defendiendo a Córdoba, a su terruño”.

La necesidad de participar

Llaryora explicó que una buena elección “va a depender muchísimo de la participación” del electorado. Y agregó las causas de que en elecciones reciente no haya sido alta: “La recesión, la frustración ante tanto esfuerzo, el castigo hacia los jubilados, los universitarios, la familia de discapacitados. Hay mucha desesperanza, por eso los niveles de participación de las elecciones vienen bajando”.

Remarcó que hace muy poco tiempo los argentinos vivieron “el fracaso del modelo kirchnerista” al que calificó de “rotundo” y que puso toda la expectativa en el gobierno libertario. Sin embargo, hoy la población “es víctima de una recesión tremenda”, precisó.

Llaryora le pidió a la gente que no pierda la esperanza y que ayuden a “evitar otro fracaso” en la Argentina: “Estados Unidos vino a rescatar un modelo que no cierra, que genera desempleo, pero hay que cerrar la macroeconomía con la gente adentro, con un modelo productivo, de empleo, con una mirada federal”.

Por último, el gobernador sostuvo que no se puede gobernar con vetos y DNU: “Eso es una inconsistencia total, por eso no hay inversiones. Lo que pide un inversor cuando quiere invertir en el país y generar trabajo es confianza, por eso necesita leyes. Por eso la patriada de Juan (Schiaretti) de tratar de ir al Congreso para buscar un núcleo que ponga sentido común. Que la macroeconomía cierre pero con sentido común. Tiene que ser ya porque no se aguanta más”, cerró.