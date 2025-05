Llaryora inauguró obras clave para la niñez en San Francisco y prometió más inversión social

Este jueves, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora visitó San Francisco para inaugurar dos obras significativas: la remodelación de la Residencia Infanto Juvenil y la apertura de una sala de tres años en el Jardín de Infantes “José Bernardo Iturraspe”. Lo hizo junto al intendente Damián Bernarte, en el marco de una agenda centrada en la niñez, el fortalecimiento institucional y la inversión pública con sentido humanitario.

Durante el acto en la residencia ubicada en calle Avellaneda y Gerónimo del Barco, Llaryora recordó su vínculo personal con el espacio, al que conoció de niño cuando vivía en el barrio: “Uno jugaba en la plaza y venía al tobogán. Ahí te empezaban a decir que esta era la famosa ‘casa del niño’, donde venían quienes necesitaban un hogar sustituto. Desde ese primer momento me quedó esa gran tarea que hacía esta casa”, rememoró.

La residencia aloja actualmente a 17 niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal. La puesta en valor del edificio —anunciada en julio de 2024— implicó una inversión de 250 millones de pesos, incluyendo 147 millones en obras y 90 millones para la compra de un minibús. “No le falta nada, ni la cucharita ni el colchón, todo con aire acondicionado y de primera”, detalló el mandatario.

“Esto no es un trabajo, es una vocación”

Llaryora dedicó parte de su discurso a destacar el trabajo del personal de la residencia: “Esto no puede ser tomado como un trabajo. Si venís por trabajo, no aguantás. Si no tenés vocación, si no entendés que tenés que dar el doble o el triple de amor a estos niños, no estás entendiendo dónde estás parado”.

El gobernador valoró el rol de las cooperadoras que históricamente sostuvieron la institución y pidió un aplauso para “quienes dieron todo cuando no había Estado”. También agradeció especialmente al equipo técnico, a la comunidad y a las cooperativas que participaron en la obra, como el grupo de mujeres “Cimiento”, que realizó la etapa final de mejoras.

En un tono cercano y emotivo, Llaryora destacó: “Cuando escuché a Lorena hablar no lo hizo con tecnicismos. Dijo que hay que abrazarlos. Esa es la definición. Abrazarlos. Tratarlos como propios. Darles en este momento de la vida el cariño que necesitan para tener una infancia feliz”.

Uno de los momentos más celebrados del acto fue la entrega de una traffic nueva, destinada al traslado de los residentes. “De ahora en más, esa traffic va a ser la caravana de la alegría. Cada vez que se suban, van a poder disfrutar, conocer lugares nuevos, asistir a eventos”, dijo el gobernador.

También se dirigió a los niños y niñas presentes, alentándolos a proyectarse en grande: “Hoy me llevo un sueño hecho realidad. No hay límites. Si estudiás y te esforzás, podés ser profesional. Arquitecto, diseñador, lo que quieras. Piensen en grande, porque se merecen una gran vida”.

“El dinero no es un gasto, es una gran inversión”

El intendente Damián Bernarte acompañó los anuncios y puso en valor el compromiso del gobierno provincial. “Martín es el primer gobernador desde el regreso de la democracia que es del interior, y más precisamente de San Francisco. Nos llena de orgullo”, expresó.

En un tono crítico hacia las políticas del gobierno nacional, Bernarte sostuvo: “En un país donde el Estado nacional se retira, en Córdoba nuestra gente sigue estando adentro. Seguimos apostando por una mirada solidaria, integradora, que no deja a nadie afuera”.

En esa línea, enfatizó: “Decirle gracias a Martín, a Liliana, al equipo. El dinero destinado a estas obras no es un gasto, es una gran inversión”.