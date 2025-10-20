Llaryora: “Sin producción, trabajo y una mirada federal del interior, no vamos a salir adelante”

En la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, en que la provincia de Córdoba renovará nueve de sus 18 diputados nacionales, el gobernador Martín Llaryora estuvo este lunes en San Francisco con distintas actividades, luego de inaugurar el último fin de semana un polideportivo social en el barrio San Cayetano.

Llaryora participó este lunes de La Mañana de El Periódico Radio (lunes a viernes de 10 a 12), habló sobre la situación del país y explicó cómo es el modelo de país que propone desde Provincias Unidas, la alianza con mandatarios de otras provincias y que lleva al ex gobernador Juan Schiaretti como principal candidato en Córdoba.

El mandatario repasó el impacto de la crisis en las provincias y defendió el modelo cordobés de gestión basado en el equilibrio fiscal, la obra pública y la articulación con el sector productivo. “Hay que tener superávit y un modelo en que la infraestructura es parte del desarrollo”, planteó al abrir la conversación.

Durante la entrevista, Llaryora advirtió que “es muy difícil que Argentina se pueda sostener a este ritmo en recesión” y que el rescate financiero de Estados Unidos “tiene que ver con el nivel recesivo que la Argentina tiene”. En su diagnóstico, “si no hay una modificación de rumbo este programa económico no cierra”.

El gobernador también apuntó contra el enfoque fiscal del Gobierno nacional: “El superávit fiscal no era sostenible. Iba a producir desempleo, cierre de empresas, endeudamiento de las pymes, endeudamiento de la gente y también de sus comunidades”. Y agregó: “El sistema económico que propone este modelo no genera absolutamente nada, solo desempleo, pobreza y exclusión”.

El gobernador también destacó la necesidad de un acuerdo federal amplio, que involucre a gobernadores, intendentes y sectores sociales para sostener la paz y evitar un colapso institucional. “La paz social la están sosteniendo los gobiernos provinciales, pero ya no pueden más”, afirmó.

¿Cómo se sostiene en este contexto la inversión provincial en obra pública?

Hay que tener superávit y un modelo en que la infraestructura es parte del desarrollo. La infraestructura en un sentido amplio. Educativa, sanitaria, los gasoductos, la electricidad, las rutas y todo eso te lleva al desarrollo. Sin las condiciones básicas no se puede construir inversión, no se puede producir, no se puede desarrollar y por ende no se puede generar empleo. Qué es lo que está pasando en la Argentina hoy, con 250.000 puestos de trabajo perdidos y 13.000 pymes cerradas. Es muy difícil que Argentina se pueda sostener a este ritmo en recesión. Esto ya empieza a impactar en las cuentas públicas y claramente el rescate americano sobre sobre la economía tiene que ver con el nivel recesivo que la Argentina tiene. Y si no hay una modificación de rumbo este programa económico no cierra.

Parecía que si no era por este auxilio financiero, la macroeconomía argentina no llegaba al viernes previo a las elecciones. ¿Por qué cree que esta situación se da ahora y no pasó antes?

Yo creo que ya venía, lo que pasa es que no aguantó. El superávit fiscal, habrán escuchado a los gobernadores decirlo mil veces, no era sostenible, porque estaba construido sobre el cobro de impuestos y el el quite de obligaciones, es decir cobrando todos los impuestos y no haciendo nada. Entonces no tenía sostenibilidad social. Iba a producir desempleo, cierre de empresas, endeudamiento de las pymes, endeudamiento de la gente, al quiebre financiero y también de sus comunidades. Hay comunidades en donde sus municipios ya están este en rojo y provincias que van a entrar en esa situación, que son las que, en definitiva, sostuvieron la paz social. Desde lo económico, podés tener un problema financiero y un problema económico. El problema financiero es que, por ejemplo, si vos debés dos meses de alquiler pero conseguiste trabajo, vas y le decís a tu papá o un amigo “Prestame plata, pago el alquiler pero acabo de tener trabajo y con el ahorro que tengo te lo puedo devolver”. Vendría a ser que tu modelo económico está funcionando y tenés un problema financiero. Pero el sistema económico que propone este modelo no genera absolutamente nada, solo desempleo, pobreza y exclusión. Entonces, el problema que está teniendo este modelo vendría a ser que debo dos meses de alquiler, pero no tengo trabajo. Tu viejo te va a ayudar, pero te va a decir, "Bueno, empecemos a buscar trabajo, empecemos a ver cómo tenés ingresos". Bueno, ellos creen que este modelo está bien y lo que está pasando es que el modelo económicos se les fue agotando. Primero fueron al Fondo Monetario. Después, se burlaron de todos los productores de la Argentina cuando ocho vivos de las grandes cerealeras se llevaron las retenciones. Y después no tenían más a dónde ir. Estados Unidos ya hizo intervención directa sobre el mercado y todo el mundo sabe que es un modelo que no tiene sustentabilidad en el tiempo. Entonces, estamos en un momento de angustia, porque el modelo kirchnerista ya fracasó y con todo el esfuerzo que se hizo ahora, uno ve que no se llega y el mes se acaba el día 20.

¿Qué es lo que viene entonces, cuál es la salida?

La salida para nosotros es sostengamos la macro, pero con un programa en serio. Con un acuerdo entre todos, con diálogo y que empiecen a entender que sin producción, sin trabajo y sin una mirada federal del interior, no vamos a salir adelante. Y esto lleva a que si querés gobernar por veto y con DNU, bueno, tampoco la Justicia va a estar eternamente este sin resolver todos los temas. La paz social la están sosteniendo los gobernadores y los intendentes, pero ya no pueden más. Sacaron el incentivo a todos los docentes de todos el país, y los paga la provincia. Son recursos de los cordobeses que se canalizan a los docentes que antes no. La ruta 19, cobran el impuesto a los combustibles y no arreglan ni un bache. Me tengo que hacer cargo de la ruta 19 y es una ruta nacional y en cualquier momento voy a tener que pedir por la 158 por lo menos para reasfaltarla en algunos tramos porque es un bache atrás del otro. Y lo que hacen con los programas de medicamento, con las familias de discapacitados y el financiamiento universitario. Hay un momento en que todo eso se vuelve insostenible, pero principalmente si no tenés un modelo productivo, no vas a ningún lado. Entonces, esto hay que corregirlo. Hasta Estados Unidos le dice “te vamos a aguantar hasta acá, pero después ponete las pilas." Porque el nivel de soberbia que hay, el nivel de insultos con todos los sectores, el creerte que sos el único que tiene la verdad absoluta te está llevando a chocarte con una realidad.

¿Ese “ponete las pilas” puede ser un condicionamiento desde Estados Unidos, en el sentido de que le exigen que alcance consensos?

Porque no te pueden sostener eternamente tampoco. Nosotros somos seis gobernadores que estamos armando por primera vez desde hace muchísimo tiempo una mirada federal de producción y del interior. Y que queremos ir al Congreso para tener una fuerza que nunca tuvimos, porque por lo general los partidos vienen desde Capital Federal. Ya no es el cordobesismo, es Provincias Unidas, es un movimiento más grande y federal. Somos de distintos partidos políticos, pero nos damos cuenta que esto no es un tema de partidos, sino de un ataque y baja en la calidad de vida en el interior del interior, y que no queremos otra crisis más de la Argentina. Para eso tenemos que entrar en el Congreso y somos lo único que podemos dialogar con los sectores en el Congreso y podemos sacar un un marco de leyes normativas o empezar a construir un proyecto federal distinto, de una Argentina que tiene condiciones para hacer un un país mejor, pero tiene que tener sentido común, cosas básicas. Se han aplicado un montón de medidas que no tienen sentido común.

Vienen hablando en estos días de un modelo con la gente adentro, ¿qué significa esa frase?

Todo lo que no está pasando ahora. Para mí no es sostenible ningún modelo económico sin pensar en el desarrollo y en la mejora de la calidad de vida de la gente. Todos entendemos que uno puede hacer un esfuerzo y los argentinos venimos haciendo un esfuerzo, lo que pasa que lo que se ha visto ahora es que no vamos a ningún lado.

A su gobierno también lo han criticado por apoyar algunas leyes, como la llamada Ley de Bases; pero también por no apoyar otras, como le puede pasar ahora. ¿Qué responde a eso?

¿Quiénes critican eso? Son los dos polos opositores. En Argentina venimos gobernados de hace tiempo por dos extremos. Uno que ya fracasó, que es el kirchnerismo. Otro es este modelo, que está en la timba financiera y cree que estabilizando eso y con el libre mercado se va a resolver todo y el que no tiene condiciones que desaparezca y hacemos la Argentina para cuatro o cinco millones de personas. Y lo otros, que se la arreglen sin hospitales, sin escuelas, sin universidades. Esos dos extremos pujan contra la cordura, la sensatez. Porque la Ley de bases, en definitiva, en muchas cosas era casi una ley de promoción industrial como la que tenemos nosotros. Nosotros en la ley de bases también tuvimos enfrentamiento en la primera etapa del presidente, porque sacamos capítulos que iban contra la producción. Por ejemplo, iban a cobrar unas retenciones industriales del 15%. Lo que le hacían al campo se le iban a hacer a la industria. Imaginate si cerraron más de 13 000 pymes,el Patrque Industrial de San Francisco estaría la mitad clausurado y hubieran perdido mercados. En definitiva, empleo, porque todo este marco de retenciones es menos generación de puestos de trabajo. Nosotros defendemos la producción con una mirada al interior. Ojo, que cuando no tenés desarrollo de infraestructuras tampoco. El parque industrial nuestro no paró nunca de crecer, pero por la infraestructura también que tiene. Si vos tenés gas, luz, este, un montón de condiciones, talento, por eso lo de la universidad.

En ese sentido se puede plantear qué empresas vendrían a invertir a una ciudad si no tiene, por ejemplo, una buena ruta que conecte o universidades para formar a personas.

Bueno, cuando tengamos terminada la autopista 19 para la provincia va a ser de vida o muerte. Porque la cantidad de muertos que tenemos en esa ruta no tiene nombre. Pero imagínate lo que va a ser, por ejemplo, para el turismo. Nosotros lo hemos visto. Yo inauguré dos autovías, una a Punilla y otra a Calamuchita, y multiplicaron la cantidad de turismo de fin de semana. A donde vos podés llegar más rápido y más seguro, lo utilizás. Y eso mueve una economía. La del turismo. A donde vos no podés llegar, a donde no tenés infraestructura, no podés invertir. Hoy te empiezan a pedir talento, por eso es la construcción de las universidades, por eso el polo educativo. Más de 500 jóvenes en San Francisco son la primera generación de familia que tiene un integrante universitario. Están los que creemos en otorgarle oportunidades a la clase media y a los trabajadores; y están los que no creen. Y no hay que disfrazarlo, es así, pero aparte te lo dicen.

¿Sería el ejemplo de que se reúnan los vecinos y se construyan sus propias rutas o cloacas?

Claro, no me sorprende el infatilismo. ¿Saben lo que sale una cuadra de pavimento? Es mucha incoherencia. ¿Y por qué es importante esta elección? Todas son importantes, pero me acuerdo del Gobierno de Macri, nosotros llevamos a Ignacio como diputado nacional, se discutió el financiamiento universitario y lo primero que querían cerrar eran los CUS, que eran los centros universitarios. ¿Por qué no se cerró el de San Francisco? Por la pelea que se dio en diputados y si vos no tenés diputados no se puede defender lo tuyo. Hay una defensa provincial que tiene que ver con la mayor cantidad de diputados. Los de Capital Federal te ponen diputados de acá, pero que después terminan respondiendo a los proyectos nacionales. Nosotros respondemos a los proyectos provinciales. Entonces, no es lo mismo tener un diputado que no tenerlo.

¿Esa es una de las fortalezas de Provincias Unidas?

A veces parece que se vota livianamente, como que da lo mismo tenerlo o no tenerlo. Nosotros le debemos el lugar a los cordobeses. Yo siento que le debo mi lugar a los cordobeses, pero especialmente siempre el apoyo de San Francisco conmigo ha sido tremendo. Yo no me olvido dónde vengo y claramente se nota. Cuando te ponen desde Buenos Aires, vos podés hablar como cordobés, lo puso M;ilei o Cristina entonces el compromiso que tienen con vos es muy poco. Por eso se llaman proyectos nacionales y por eso nosotros nos llamamos proyectos federales. Porque los otros nacen de capital para el interior y lo nuestro nace del interior para capital. Pagamos el impuesto a los combustibles, pero definieron no hacer ninguna infraestructura en el interior. Porque en capital sí hay y en el conurbano también. Ahora, en el interior nada. Por eso no votar a Juan, es votar a Milei. Hay buenos candidatos, buenas candidatas, pero estamos en una elección tremendamente pareja. Entonces el que vota otra opción, no estamos dando un mensaje de parte de los cordobeses. No estamos entrando con fuerza al congreso. Si definís votar cualquier otra opción, estás votando a Milei, porque nos estás desinflando el voto cordobés.

Se habla mucho en el gobierno nacional del famoso triángulo de hierro. ¿Cómo se toman las decisiones en su Gobierno y cómo corrigen las decisiones cuando no salen cómo se esperaba?

La toma de decisiones siempre la hice de la misma manera. No tiene nada que ver con el Gobierno nacional cómo es mi forma. Nosotros tenemos personas en áreas y cada uno en su área tiene todo el poder para resolver. Porque si todas las decisiones las tiene que tomar uno es imposible. Lo que me llegan es cuando lo supera o el problema es tal que no lo puede resolver la persona del área. Cuando cuando llegan esas decisiones consulto a determinados sectores. Trato de tener la voz del sector que plantea el problema, establecer diálogos y después tomar la decisión habiendo visto varias alternativas. Y para eso tenés que abrir el mapa de alternativas y de acuerdo al tema. Si vas a hablar siempre con la misma gente, nunca uno sabe de todos los temas. Tenés que ir hablando en cada tema con la mayor cantidad de gente que sepa de ese tema. Y también globalmente lo que está pasando en el mundo, por eso te sirve mucho la experiencia global de lo que lees o tu formación. Más tiempo tenés para resolver es mejor, pero claramente después tenés que tomar decisiones. El gobierno es una toma contante de decisiones rápidas.

¿Y cómo hacen autocrítica y revisan esas decisiones cuando no salen bien?

Bueno, el que hace siempre se equivoca, no la vas a pegar en todas, lo importante es que cuando ves que te equivocás no sostener la equivocación, sino arreglarlo. Si hice tal cosa y no funciona, cambio. O por ahí veníamos encaminados en un tema que te vas dando cuenta en el proceso de la decisión que no va o que puede ser mejor, ahí cambiar. No tengo un problema de autoestima de creer eso que dicen que cuando tomás una decisión no tenés que retroceder porque eso debilita la autoridad. Es una estupidez. Si tengo que retroceder, retrocedo y avanzo. Al final la evaluación final de una gestión tiene que ver en cómo te fue en general. Entonces, avanzar o retroceder, o ir o venir, no me parece una pérdida de autoridad, todo lo contrario. Nos llaman moderados, como de alguna manera ser débil, y yo creo todo lo contrario. Lo más fácil hoy es venir a insultar y a mí me parece que esos son los que menos fortaleza tienen, son los más débiles. Me parece que es mucho más difícil gobernar desde la moderación, desde la búsqueda de los acuerdos y desde la firmeza sin la agresión al otro. Me parece que en Argentina en algún momento le van a empezar a dar más valor a la moderación que al insulto. Pero hace mucho tiempo estamos acostumbrados a dos polos que sobre el insulto construyen las diferencias, que después no pueden juntarse y llevan a la Argentina de fracaso en fracaso.

¿Cuál es el mensaje que le querría dejar a los cordobeses para las próximas elecciones legislativas?

Yo le pediría a los vecinos de San Francisco, de toda la región y de San Justo que hay que hacer un reconocimiento a Juan Schiaretti. Todos lo conocemos al gringo, fue tres veces gobernador y todo lo que hizo por San Francisco. Más allá del partido político, más allá de la religión. Estamos con la posibilidad real de de ganar la elección en Córdoba. Necesitamos que los que no iban a votar vayan a votar, nos acompañen y voten por Juan con la posibilidad de de que Ignacio ingrese también este de nuevo de diputado nacional y los sanfranciqueños tener un diputado y los de San Justo un diputado adentro. Es el único candidato que tiene chances reales de ingresar de la región. Ahora hay que discutir el presupuesto. Nosotros estamos haciendo un montón de obras que en definitiva se tienen que financiar. Y se financian con todos los impuestos de los cordobeses, entonces hay que ir a discutir en cada renglón de ese presupuesto también qué nos toca a los cordobeses. Si vos votás a cualquier otro que no sea Juan, en definitiva estás votando al kirchnerismo o Milei, porque estás desarmando la oportunidad que tenemos. Y todo lo que estamos haciendo por San Francisco y la región lo vamos a seguir haciendo, pero podríamos hacer más si tuviéramos más posibilidades.