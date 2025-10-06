Llaryora: "El país no sale más con la timba financiera, sino con trabajo y producción"

Con un acto realizado a la altura de Cañada Jeanmaire, el gobernador Martín Llaryora anunció este lunes el inicio de los trabajos en el tramo San Francisco–Cañada Jeanmaire de la Autopista Nacional 19, acompañado por intendentes, jefes comunales y representantes de instituciones y sectores productivos de la región.

La obra abarcará 33,5 kilómetros, divididos en dos secciones —Cañada Jeanmaire–Devoto y Devoto–San Francisco—, y será ejecutada por la empresa Benito Roggio e Hijos, preadjudicataria del proceso licitatorio que lleva adelante Caminos de las Sierras. Con esta reactivación, la Provincia completará la totalidad de la autopista, considerada estratégica para la seguridad vial y el desarrollo económico del este cordobés.

En su discurso, Llaryora resaltó la importancia de la obra y que la misma sea terminada con fondos provinciales, luego de que el Gobierno nacional de Javier Milei decidera no realizar obras públicas. También pidió que se repare la ruta nacional 158, que en el sector entre San Francisco y Las Varillas se encuentra desde hace muchos años en muy mal estado. “Es un desastre”, resumió sobre el estado de la ruta nacional.

Llaryora volvió a cuestionar en varios pasajes las políticas del Gobierno de Milei y pidió el voto para Juan Schiaretti y la lista de Provincias Unidas en las próximas elecciones legislativas.

“Hoy en Provincia Unidas le estamos manifestando que este modelo de abandono hacia el interior no da más. No le conviene al país. El país va a salir con más trabajo, generando progreso, dándole valor agregado a nuestros alimentos. No va a salir más con la timba financiera. Se sale con empleo, con trabajo y con producción”, aseguró.

“Pienso que hoy es un día histórico porque una ruta como todo camino une, pero cuando está destruido y queda obsoleto se vuelve un camino de la muerte, el que más índice de accidentología tiene. Este camino es un camino pensado para el progreso”, expresó Llaryora, quien afirmó que “Córdoba es una de las provincias que más aporta a la Nación y, sin embargo, una de las más olvidadas”.

El gobernador cuestionó que los recursos nacionales “se destinan principalmente a la Capital Federal”, y sostuvo: “Para lo único que se acuerdan es para sacarnos la plata de las retenciones. Para lo único que se acuerdan es para extirpar nuestros recursos. Pero no se acuerdan de nosotros”.

A lo largo de su discurso, Llaryora combinó un tono emotivo y político, ya que se trata del día de su cumpleaños. “Me siento orgulloso de no olvidarme de dónde vengo. No puedo creer que haya gente apoyando un proyecto que te dice ‘me voy a llevar todos tus recursos y no te voy a devolver absolutamente nada’, condenándote a la pobreza y a la muerte en una ruta abandonada. Por eso, este día me hace sentir más orgulloso que nunca”, expresó.

El mandatario remarcó que la concreción de esta obra “transformará la ruta de la muerte en una ruta del progreso, del crecimiento y del desarrollo”, y recordó a las familias de las víctimas de accidentes viales. “Que la familia de nuestros tamberos, de nuestros productores, de nuestros maestros no tenga que rezar al salir de casa porque no sabe si va a volver. Eso venimos a cambiar.”

En otro tramo de su mensaje, Llaryora destacó la unidad política y social en torno al proyecto: “Hoy aquí estamos de distintos partidos políticos y de distintas religiones. Y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero trabajar juntos. Esa es la gran diferencia”.

El gobernador repasó las obras viales realizadas por la Provincia, como las autovías de Punilla y Calamuchita, y remarcó que “gobernar es generar trabajo”. “Estas obras generan empleo, generan producción. No nos podemos quedar con los brazos cruzados frente al abandono del interior. Más infraestructura es más desarrollo y más producción. El país va a salir adelante con empleo, con trabajo, con producción, no con la timba financiera”, afirmó.

Reclamo por la 158

También reclamó al Gobierno nacional por el estado de otras rutas, como la 158, y pidió una “agenda federal en el Parlamento”. “Necesitamos diputados que defiendan el interior. Córdoba crece y se desarrolla, pero un país federal tiene que crecer con todos adentro. No podemos abandonar nuestro país a un modelo que no contemple el desarrollo y la producción”, dijo.

Hacia el final de su discurso, el gobernador agradeció el apoyo de los cordobeses y especialmente del departamento San Justo: “Sin el acompañamiento del interior del interior, yo no hubiera llegado a la gobernación. Dios ha querido que el mejor regalo que me puede dar la vida en este día de mi cumpleaños sea esta obra tan maravillosa. Hoy demostramos que, si estamos todos juntos, lo imposible se puede volver posible. No podemos llorar como niños lo que no sabemos defender como hombres.”

Y cerró con una arenga política: “En la próxima elección acompañemos al Gringo Schiaretti, acompañemos a un tipo nuestro, y basta que la Capital Federal nos ponga diputados. ¡Viva Córdoba, carajo!”

La obra

El nuevo frente de obra abarcará el trayecto cuyos trabajos fueron divididos en dos secciones: Cañada Jeanmaire–Devoto (16,8 kilómetros) y Devoto–San Francisco (16,7 kilómetros). Ambos tramos fueron preadjudicados a la empresa Benito Roggio e Hijos, en el marco del proceso licitatorio que organizó la concesionaria Caminos de las Sierras para acelerar la finalización de la autopista.

El anuncio se dará apenas días después de que Llaryora encabezara en Santiago Temple el lanzamiento de la construcción del primer tramo de 29,4 kilómetros, entre esa localidad y Arroyito. Esa obra, a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A., demandará una inversión de 67.760 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante el acto de inicio, el mandatario calificó la jornada como “histórica” y recordó que el reclamo por la transformación de la Ruta 19 comenzó en los años 70 y se intensificó con el llamado “grito de San Justo”. “Quiero honrar la memoria y a las familias de quienes murieron en esta ruta. Les decimos que no nos olvidamos de ellos, que hay un gobierno humano, que no es cruel, para que no haya más muertes en esta ruta, para que sea una verdadera ruta del progreso, de la paz, del crecimiento y del desarrollo. A ellos les dedico este inicio de obra”, señaló.

Detalles de la obra

Según detalló la Provincia, la obra para terminar la autopista 19 contará con una doble calzada con cantero central de 30 metros, doble calzada por sentido, banquinas pavimentadas y calles colectoras frentistas, cuatro accesos y distribuidores a las localidades de Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos de distinto nivel, dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; además de obras de iluminación señalización, drenaje y forestación.