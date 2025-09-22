Lisandro Márquez llega a San Francisco con los grandes clásicos de su carrera

El cuarteto vuelve a sacudir San Francisco con una de las voces más queridas del género. Lisandro Márquez se presentará el viernes 26 de septiembre en el Club Antártida Argentina con su show “La Noche de las Canciones Sagradas”, un espectáculo pensado para recorrer los grandes clásicos de su carrera y celebrar con su público el poder de la música popular.

La cita será en el salón del club ubicado en Juan de Garay 4500, y se espera una verdadera fiesta cuartetera con todo el carisma y la potencia del “Licha”, que promete hacer vibrar la pista con su banda en vivo y un repertorio cargado de emociones. Vale destacar que la previa estará a cargo de Cumbiaravana.

El evento, organizado por RC Producciones, ya cuenta con entradas en preventa exclusiva a través de la plataforma Tikzet. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que la expectativa es alta y se espera una gran concurrencia desde la región.

Con una carrera que incluye su paso inolvidable por Sabroso y una consolidación como solista con miles de seguidores, Lisandro Márquez se ha ganado un lugar destacado dentro del cuarteto romántico. Su carisma sobre el escenario, la cercanía con su público y la potencia de su voz lo convirtieron en uno de los referentes actuales del género.

“La Noche de las Canciones Sagradas” no será un baile más: será una oportunidad para volver a conectar con esas canciones que marcaron época, compartir emociones colectivas y disfrutar de una noche a puro cuarteto en el corazón de San Francisco.