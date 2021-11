Puede pasar un día que eso que conocemos como la seguridad y tranquilidad del hogar se vea alterado por la presencia de ratones, cucarachas, alacranes, arañas u algún tipo de insectos, lo que provoca más de un dolor de cabeza e inconvenientes. Sobre todo si hablamos de roedores, un animal asociado con la transmisión de graves enfermedades y que a pesar de tener un pequeño tamaño es temido por muchas personas como si fuera un gigante.

Así, puede suceder que el día menos pensado nos encontremos con ratones (o sus desechos, porque no se dejan ver fácilmente) o una invasión de cucarachas en la cocina de casa por esa rejilla que dejamos sin ajustar bien y que pensamos que no pasaba nada. Ante ese terror y muchas veces asco que se le tienen a roedores o insectos, muchos acuden a especialistas para que solucionen el problema.

El médico veterinario Horacio Cremasco es toda una autoridad en San Francisco en materia de control de plagas. Lleva desde 1990 trabajando en desinfecciones y limpiezas allí donde aparecen todo tipo de insectos y roedores. “He visto bastantes cosas”, dice. Por ejemplo, encontrarse con unas 200 ratas instaladas en criaderos de cerdos.

Si bien Cremasco tiene una agenda periódica de desinfecciones y controles en industrias, comercios, galpones o edificios, también trabaja en domicilios particulares cuando sus propietarios no pueden, no saben o no quieren tener que lidiar con los ratones. “En domicilios llaman cuando encontraron ratas, materia fecal de roedores o restos de alimentos consumidos. Se trata de capturarlas lo más rápido posible, con trampas, trampas de pegamento y cebos. Pero hay que colocarlas en lugares donde no tengan acceso los chicos y los animales domésticos”, explicó a El Periódico.

También señaló que estos pedidos varían a lo largo del año, aunque normalmente recibe más consultas en invierno. “Es cuando más la rata trata de meterse adentro. Y siempre cuando entran hay dos lugares que son preferidos para las ratas: atrás de la heladera y atrás de la cocina”, precisó.

Una vez que lo llaman, ¿cómo es su trabajo?

Normalmente hay que cebar el domicilio, se colocan las trampas y se revisa a los dos o tres días, si hubo consumo de cebo se repone y así hasta que ya no consume más, lo que indica que el animal está muerto.

¿Qué le dicen cuándo lo llaman por ratones? ¿les tienen miedo?

Muchos le tienen miedo y asco. La rata es complicada con el tema de la transmisión de enfermedades, entonces tratan de que sea lo más rápido posible. Pero es raro que en una casa haya nidos de ratas, sí se pueden producir en casas abandonadas. Normalmente el animal está cerca del ser humano, porque consume los desechos, alimentos de la basura o los que tengas en tu casa.

¿Le han tocado casos raros o difíciles?

A veces sí, en algunos criaderos de cerdos, que las ratas se coman a las crías de cerdos. Ver miles de ojos coloraditos a la noche en los comederos, cuando alumbrás con la linterna podés encontrar 300 ratas. Es común. En el caso de la pandemia, que hubo poca movilización de autos, hubo casos en que les han roto mangueras y cables en los autos estacionados. Destruyen, porque como roedores afilan los dientes.

¿Qué hay que tener en cuenta a modo de prevención?

Lo fundamental es la limpieza. Sin limpieza, puede ocurrir que haya defecación de ratas y no te des cuenta. Si tenés todo limpio, es raro no verlo. Y lo mismo para todos los insectos rastreros. Limpieza, orden y pastos cortos. Si tenés una carnicería o verdulería y tirás todo en el patio y lo dejás amontonado, vas a tener ratas. Tienen muy bien desarrollado el olfato. También tener en los desagües las rejillas protectoras. En domicilios, normalmente entran por los desagües o también por tapiales, algunas trepan. Pueden bajar por el caño del extractor. Y una vez que entraron al patio, después en cualquier descuido entran a la vivienda.

¿Ha tenido que intervenir en casos graves dentro de la ciudad? ¿cómo está San Francisco en el tema de roedores o insectos?

En las fábricas enseguida se toman medidas, nadie deja que avance. En algunas casas abandonadas, muy sucias, ahí puede haber muchos. En esta época puede haber más pedidos por alacranes. Después, todo el año están las arañas y cucarachas. San Francisco está bastante ordenada. Con ratones no hay tantos problemas, está bastante controlado, no hay tantos basurales dispersos.

Limpieza: lo que viene después



Otra de las cuestiones tiene que ver con la limpieza de todos los restos que dejaron cucarachas o ratones en rincones de la casa una vez que fueron eliminados y la desinfección de estos lugares, que puede ser una tarea de largas horas y hasta días. Y ocurre lo mismo que en el paso previo: no todos quieren o pueden hacerlo.

Además de servicios de seguridad electrónica y vigilancia, en San Francisco la empresa Blindar se ocupa de esta tarea y uno de sus propietarios, Leonardo Olocco, aseguró que reciben pedidos de clientes que necesitan limpiar por completo la cocina de una casa o bien el domicilio entero.

Olocco indicó que en estos casos los propietarios prefieren delegar la tarea a especialistas ante el asco que les da este tipo de suciedad. “Ese es el principal punto, la mayoría de la gente que nos llama no quiere hacerlo. Te llaman para hacer una limpieza post tratamiento, cuando ya hicieron la desratización. A veces te piden solamente la cocina y a veces toda la casa. Puede llevar de cuatro a cinco horas como dos días”, contó.

Sin embargo, aseguró que la demanda de este tipo no es tan frecuente. “Es aislado, porque la mayoría de la gente cuando ve que hay problemas tratan de combatirlo y no se hace tan grave. El problema mayor es en lugares deshabitados, puede ser cuando un inquilino deja una casa o cuando se está ausente mucho tiempo, no se lo controla a tiempo y se convierte en plaga”, agregó.

Finalmente, Olocco destacó que utilizan distintas máquinas como fregadoras o aspiradoras de líquidos, y que trabajan con productos químicos específicos, de tipo profesional, según las superficies a desinfectar. “No utilizamos mucho la lavandina, sino productos más específicos, dependiendo qué es lo que vamos a limpiar y en qué superficie. No es lo mismo limpiar en acero inoxidable que en un piso de ladrillo”, detalló.