Ley de Emergencia en Discapacidad: pese al mal tiempo no se suspende la vigilia

Pese a las condiciones climáticas adversas, la vigilia convocada por Padres CEA San Francisco no se suspende. La actividad se traslada al Superdomo y se realizará de la misma manera este martes 19 de agosto a las 20, con una duración estimada de dos horas.

Si el clima lo permite, al finalizar se marchará hacia el centro de la ciudad. La consigna sigue en pie: "Diputados, no apaguen nuestra luz". Se invita a las personas asistentes a llevar velas y mate.

El encuentro busca visibilizar el rechazo al veto presidencial a la Ley 27.793, recientemente aprobada por el Congreso y luego vetada por el Poder Ejecutivo. La norma declaraba la emergencia en el sector de la discapacidad hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.