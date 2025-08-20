Una importante cantidad de vecinos, unidos en la causa de la discapacidad, alzó su voz en una conmovedora concentración realizada en el Superdomo para expresar su repudio al veto presidencial de la Ley 27.793, que declaraba la emergencia en el sector. A pesar del frío, el viento y la lluvia, padres, familiares y prestadores se congregaron en un acto que demostró la unidad y la fuerza de un colectivo que, como se expresó, "no es que estamos solos, sino que estamos dispersos. Lo importante es poder juntarnos en estos momentos, porque esto es por todos".

"Acá no hay ningún tipo de interés propio y particular. Acá nosotros tiramos para adelante por nuestros hijos, por nuestros familiares. Lo único que pedimos es que se respeten sus derechos, que no se vulnere más su dignidad", manifestó la madre, reflejando el sentir de todos los presentes.

En un mensaje directo y contundente dirigido a las autoridades nacionales, la mujer no dudó en advertir la tenacidad del grupo. "Si hay un colectivo con el que no se deberían haber metido es con este, porque nosotros tenemos más fuerza que nadie. Peleamos con obras sociales, con colegios, con familias, con la sociedad que no quiere incluir a nuestros hijos. Y si tenemos que pelear con un presidente, vamos a pelear con un presidente".

La movilización, que se replicó en distintas partes del país, se convirtió en un llamado de atención a los funcionarios, a quienes les recordó que fueron elegidos para representar al pueblo. "Tienen que responder los funcionarios por nosotros, porque para eso están. Para representarnos. Y nosotros también somos pueblo", aseveró.

Finalmente, la oradora concluyó con un mensaje esperanzador, aunque sin dejar de lado la determinación. “Ojalá que este veto se revierta. Yo tengo fe que sí. Y si no se revierte, habrá que estar atrás de nuestros funcionarios. Esperemos que nuestros futuros encuentros sean por cosas más felices, pero si tenemos que seguir encontrándonos en la calle, en el superdomo, donde sea, luchando, lo vamos a hacer”.