Otro robo de motocicleta se registró en la noche del jueves en el micro centro de San Francisco. En esta ocasión la víctima fue una joven de la ciudad que tiene una discapacidad, por lo que su familia está desesperada pidiendo ayuda para poder recuperar el vehículo.

Según contaron familiares a la damnificada, el robo sucedió anoche cuando delincuentes sustrajeron la moto Guerrero Trip, color negra, patente 854HSE, que estaba estacionada en la zona de calles Pellegrini y Libertad.

Solicitan colaboración para recuperar el vehículo, ya que la joven por la discapacidad que padece no puede utilizar bicicleta y necesita su moto.

Además piden a los comercios y domicilios vecinos que aporten información con las cámaras de seguridad del sector para tratar identificar a los autores.

Para aportar información comunicarse al 3564 67-6716.

"Anoche la robaron la moto a Vicky, una personita con discapacidad, se dialisa y camina con dificultad. Salió de su diálisis a las 12 y se vino a trabajar a la Clínica Cruz Azul a cuidar una persona. Cuando salió a las 21 fue al estacionamiento de Pellegrini y Libertad y no estaba su moto. Triste realidad de la ciudad", explicó Rosana Romero, familiar de la víctima.

"Pido por favor a la sociedad si alguien vio algo o si hay cámaras que nos puedan ayudar. Pago recompensa, aunque no me sobra, pero Vicky necesita su moto ya que ella no puede usar bici por su discapacidad", agregó.

Por último explicó que la joven de 30 años tiene un síndrome nefrótico irreversible, se dialisa desde los 11 años. Las diálisis la desgastan día a día por eso ella no puede caminar largos tramos por dificultad cardíaca. Solo tiene una pensión de 7000 pesos por eso trabaja cuidando enfermos".