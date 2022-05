Días atrás Eusebio Alfredo “Tito” Lamberti, conocido vecino de San Francisco y declarado ciudadano ilustre de la ciudad, fue víctima del robo de su bicicleta, la que utilizaba todos los días como su principal medio de transporte. Rápidamente la comunidad se hizo eco de la noticia y como siempre apareció la solidaridad. Verónica Cano Armando, le donó una bicicleta que había sido de un familiar de la mujer.

Según contó Tito a El Periódico, el robo ocurrió el pasado 7 de abril mientras estaba en la biblioteca. “Vino una señora con unos niños a pedirme unos cuentos para ellos. Así que dejé la bici apoyada afuera un momento, en la puerta; y mientras estuvimos buscando los libros y charlando un momento, me la robaron. Cuando salí alcancé a ver a un hombre que se la llevaba andando”, contó. “Era una bici Falena que me gustaba mucho, la que me regalaron también es Falena”, sostuvo agradecido.

Tito no se queda de brazos cruzados y asiste con frecuencia a la sede de la Departamental para averiguar si apareció su bicicleta robada. "Los policías me dijeron que va a aparecer, así que voy a ver si está", dijo.

Cuida la Torpado

Si bien se mostró agradecido con la bici que recibió, no abandona su vieja Torpado del año 1952, la que utiliza según el día. “Me la regaló mi papá y era una bici muy buena, que la uso hasta el día de hoy. En esa época una bici costaba 600 pesos, y la Torpado 2.100”, contó sobre la joya que aún conserva.