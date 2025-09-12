Las parroquias de San Francisco se unen para un gran almuerzo comunitario

Este domingo 14 de septiembre, desde las 12.30, se realizará en el Salón de Bomberos Voluntarios de San Francisco una nueva edición del tradicional almuerzo de las parroquias.

En esta oportunidad, tres comunidades religiosas de la ciudad —Catedral, Consolata y San José Obrero— decidieron unirse para compartir la organización y llevar adelante una celebración conjunta.

El encuentro tendrá como ejes principales el fortalecimiento de los vínculos entre fieles y la optimización de recursos económicos, ya que habitualmente cada parroquia realizaba por separado este tipo de actividades. Con esta modalidad se espera una mayor convocatoria y un espíritu de comunidad más amplio.

El menú incluirá pasta de roquefort con pan, salamín, pollo a la parrilla con ensaladas y, como postre, el clásico bombón escocés. La bebida se adquirirá aparte en el servicio de cantina y los organizadores solicitaron a los asistentes llevar su propia vajilla.

Además, durante toda la jornada habrá sorteos con regalos aportados por comercios locales y un show musical a cargo de jóvenes de las parroquias.

El cierre estará marcado por una tómbola con premios.

Las tarjetas tienen un costo de $18.000 para mayores y $12.000 para menores y pueden adquirirse en las diferentes parroquias.