La moratoria previsional es un mecanismo que permite a hombres y mujeres completar los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. En nuestro sistema, se deben cumplir dos requisitos fundamentales: la edad jubilatoria —60 años para las mujeres y 65 para los hombres— y contar con tres décadas de aportes. Para quienes no alcanzan ese período de contribuciones, la moratoria ofrece la posibilidad de regularizar los años faltantes mediante un plan de pagos, cuyos montos se descuentan mensualmente del haber jubilatorio. De este modo, las personas pueden acceder al beneficio sin afrontar un pago inicial elevado.

Con la finalización de la moratoria, muchas personas quedarán fuera del sistema jubilatorio al no poder completar sus 30 años de aportes. En consecuencia, solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años, una prestación que equivale al 80 % de la jubilación mínima.

En La Mañana de El Periódico, el abogado previsional Favio Dezzi se refirió a este tema y evacuó dudas al respecto.

¿Qué es la moratoria previsional y qué significa que termine?

No es tan así que termine. Vamos paso a paso. Primero, la moratoria es la posibilidad que tienen las personas de poder adquirir años de aportes. Normalmente le decimos "comprar", técnicamente no es comprar, pero lo vamos a llamar así para que la gente entienda.

Hay dos moratorias previsionales vigentes. Una es la ley 24.476, que fue la primera que salió. Le decían la “jubilación de la ama de casa”, que fue un término que se le puso en ese momento, en el 2005, porque se jubilaban muchas mujeres que no tenían aportes. Pero en realidad era una moratoria. Fue la primer moratoria que hubo previsional grande.

Después salió la ley 26.970 y la actual 27.705. Esta última ley nació en marzo de 2023 y está dividida en dos grupos. Por un lado, las personas que ya tienen la edad para jubilarse. Y por el otro lado, las personas que no tienen la edad para jubilarse. Lo que se termina ahora el 23 de marzo, es para los que están en edad de jubilarse.

Para el otro grupo, mujeres entre los 50 y los 59, y los hombres entre los 55 y los 64 años, que saben que cuando les llegue el momento de cumplir la edad jubilatoria les van a faltar años de aporte, ellos todavía van a entrar en la moratoria, eso va a continuar. Ya el director de la ANSES lo confirmó.

Es decir, que las personas que no están en edad de jubilarse, y están en esa franja etaria, podrían adherirse a esa moratoria.

Es bastante compleja la forma en que se paga esta moratoria. Hay que hacer un estudio del caso en particular. Todos son distintos.

¿Más allá del requisito etario hay requisitos socioeconómicos?

No. Para esta parte de la moratoria, no. No hay requisito socioeconómico. Cualquier persona que cumpla con esto, puede acceder a moratoria. Sí los hay para poder iniciar en el trámite los que tienen la edad jubilatoria. Con esta ley, no.

¿Cuántos años de aporte se pueden comprar?

Depende la edad de la persona y de la época en que no hizo los aportes. Va variando el caso de una persona a otra. Los casos no son comparables, cada uno es distinto.

¿Se pueden apelar o reclamar judicialmente algunos casos?

No. Con esta ley no. Después ANSES tiene miles de juicios en contra. Pero son otras situaciones.

Una persona que inicia el trámite, ¿cuándo se jubila?

Normalmente ANSES demoraba de 3 a 4 meses un trámite jubilatorio. Actualmente algunas veces sucede que sale rápido, pero hoy están demorando entre 8 y 10 meses. Están bastante atrasados en la resolución de los casos iniciados. Hoy están resolviendo trámites que iniciamos en junio o julio de 2024. Y estamos en febrero de 2025.

De acuerdo a la experiencia en tu estudio, ¿por qué las personas no llegan a los años de aporte exigidos?

Hay de todo. Hay mujeres que fueron amas de casa, hay mujeres que trabajaron de empleadas domésticas y no les hicieron los aportes, no obstante está regulada la ley de los aportes a empleadas domésticas, después hay personas que trabajaron en negro, hombres que trabajan normalmente en la construcción, pintores que trabajan por su cuenta, muchos no hacen aportes o se inscribieron y después no pagaron, es muy variada la situación.

¿Los aportes se abonan iniciado el trámite o se descuentan una vez que se empieza a cobrar la jubilación?

Si iniciaste el trámite propiamente para la jubilación, te lo van a descontar. Ahora, si vos cumplís los años después de marzo de 2025 y te jubilás en el año o el que viene y te van a faltar aportes, al no estar más la ley vas a tener que pagar por tu cuenta los años de aporte que te van a faltar. No te los van a descontar porque la ley va a desaparecer. Siempre y cuando no te alcance con la ley vieja.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes respecto a este tema? ¿Con qué situaciones te encontrás?

Hoy casualmente una señora, a la que le estoy haciendo el plan de pago para trabajadores en actividad, que cumple los años en julio, llegó asustada diciendo que había escuchado en la televisión que tenía que pagar antes de marzo. Y no. No es así. Tienen que pagar antes de cumplir los 60 años, deben regularizar lo que les falta para completar los 30 años. La ley nueva para los trabajadores en actividad, para los que van pagando por su cuenta, sin que te lo descuente la jubilación, se vence el día que cumplís años. Si cumple los años el 10 de julio, hasta el 9 de julio puede pagar la moratoria. El 10 desaparece el sistema. Lo que pagaste, pagaste, y lo que no, no. Ahí se generó la confusión. El problema está en saber qué hay que pagar y no pasarse o no quedarse corto.

Otra confusión la generó el propio director de la ANSES, que dijo que este año van a mandar al Congreso una ley en donde va a haber una reforma previsional, que en cierto modo es necesaria, porque en el derecho previsional existe en muchísimas leyes. Lo que quieren hacer es unificar y que haya como una ley base del derecho previsional .Y ahí van a haber modificaciones. Lo que dijo el director de ANSES no sé si se va a lograr. Pero ya lo dijo. Va a enviar una ley al Congreso.

Incluso se habló de elevar la edad jubilatoria…

En las mujeres. En los hombres no creo, porque en los países más avanzados del mundo para la jubilación el máximo de edad son los 67, dos años, no creo que en los hombres haya cambio. Pero sí puede haber un cambio en las mujeres, lo dijo el director de ANSES. Después el presidente salió a decir que eso no formaba parte de la agenda, pero no lo sabemos.

* Nota: después de la nota se anunció la salida del titular de ANSES Mariano de los Heros y su reemplazo por Fernando Bearzi.

Por último, ¿qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en qué casos se aplica?

Es algo que actualmente hemos dejado usar, que sigue vigente, pero que después de marzo se va a volver a aplicar. A aquel hombre que no llegó a completar los 30 años de aportes y no se adhirió al plan de trabajadores en actividad, no le va a quedar otra que acceder a la PUAM. La PUAM es parecida a una jubilación pero no es una jubilación. Tiene otras características. Es tanto para hombres como para mujeres. En un momento decían que cuando se terminara la ley, las mujeres iban a jubilarse a los 65. Y no, la edad sigue siendo los 60. Lo que pasa que si no tienen aportes no le va a quedar otra que llegar a la PUAM. Y la PUAM es a los 65.

En plata, es el 80% de una jubilación mínima. Y se le suma el bono de los 70 mil pesos, que inclusive ya dijeron que va a quedar para el resto del año. Además, es intransmisible e incompatible. Intransmisible quiere decir que si el que está cobrando la PUAM se muere y está casado o en pareja, la viuda o el viudo no puede cobrarla, no se transmite al cónyuge. E incompatible, significa que si el que está cobrando la PUAM muere, su pareja para poder cobrar la pensión, que a lo mejor es un poquito más alta, tiene que renunciar a la PUAM.

