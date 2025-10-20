A partir del jueves 23 de octubre se desarrollará en San Francisco la campaña gratuita de prevención y control de manchas y lunares, una iniciativa del municipio que busca promover el cuidado de la piel y la detección temprana de posibles enfermedades dermatológicas.

La actividad se llevará a cabo en la Asistencia Pública-Colón 165-, y estará a cargo de los doctores Julia y Reinaldo Blanzari, especialistas en dermatología, quienes atenderán en diferentes jornadas programadas entre octubre y noviembre.

El objetivo principal de la campaña es fomentar la conciencia sobre la importancia de los controles dermatológicos regulares, en particular para prevenir el cáncer de piel. Desde la Secretaría de Salud se destacó que este tipo de revisiones deben incorporarse como parte de los hábitos de cuidado y salud preventiva, al igual que los chequeos clínicos o ginecológicos.

Las atenciones se realizarán en las siguientes fechas y horarios:

Jueves 23 de octubre, de 15 a 17 hs.

Viernes 31 de octubre, de 9 a 11 hs.

Viernes 7 de noviembre, de 9 a 11 hs.

Jueves 20 de noviembre, de 15 a 17 hs.

La campaña se lleva adelante bajo el lema “Tu piel también habla: aprendé a escucharla”, y está dirigida a toda la comunidad, sin distinción de edad ni cobertura médica. Los profesionales realizarán controles clínicos de lunares, manchas o lesiones sospechosas, con el fin de detectar a tiempo alteraciones que puedan derivar en enfermedades graves.

Desde el municipio recordaron que la detección temprana salva vidas y que la exposición prolongada al sol, sin los cuidados adecuados, constituye uno de los principales factores de riesgo. Por ello, recomiendan el uso de protector solar, evitar el sol entre las 10 y las 16 horas, y realizar controles periódicos con especialistas.

Los interesados en acceder a un turno deberán solicitarlo de manera presencial en la Asistencia Pública, ubicada en calle Colón 165. Las consultas se atenderán de forma gratuita, por orden de inscripción y con cupos limitados.

Esta nueva edición refuerza el compromiso del municipio con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, acercando servicios médicos gratuitos a la comunidad y fomentando el autocuidado como una herramienta fundamental para una mejor calidad de vida.