En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, LALCEC San Francisco lleva adelante una nueva campaña de mamografías gratuitas destinadas a mujeres sin obra social, con el objetivo de fomentar el diagnóstico precoz de la enfermedad.

La titular de la entidad, Catalina Borello, explicó que los turnos se entregan de manera presencial en la sede de LALCEC, ubicada en Córdoba 344, los lunes, miércoles y viernes de 16 a 19. “Es necesario acercarse personalmente para llenar una planilla y responder algunas preguntas médicas, por eso no lo hacemos por WhatsApp”, señaló.

Las mamografías se realizan en un instituto privado de la ciudad, con el respaldo del Gobierno provincial. Están destinadas a mujeres desde los 40 años en adelante o a partir de los 33 si existen antecedentes familiares de cáncer de mama. “Esta campaña apunta a quienes no cuentan con cobertura médica, para que también puedan realizar su control anual”, indicó Borello.

Cena Rosa en Casa Scarello

Como parte de las actividades por el mes rosa, la institución organiza la tradicional Cena Rosa, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 21 en Casa Scarello. Las tarjetas tienen un costo de $38.000 e incluyen cena, baile y sorteos. Se pueden adquirir en la sede de LALCEC o a través de miembros de la comisión.

"La cena es un encuentro para compartir, celebrar el trabajo de todo el año y seguir colaborando con nuestras acciones de prevención”, expresó Borello, quien agregó que los fondos obtenidos ayudan a sostener el programa de medicina paliativa y el banco de drogas oncológicas que mantiene la institución.

Campaña del lunar

Durante octubre también se desarrolla la campaña del lunar, destinada a hombres y mujeres mayores de 18 años sin obra social. Los turnos pueden solicitarse en la sede de la entidad o por WhatsApp al 3564 205778, ya que este control no requiere completar planillas.

Además, la titular de LALCEC destacó la importancia de asociarse a la institución para colaborar con su sostenimiento. “Es una ayuda mínima, pero cada aporte suma para que podamos seguir atendiendo a la comunidad en un lugar digno y con los recursos necesarios”, afirmó.