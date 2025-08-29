LALCEC San Francisco celebra 56 años de trabajo incansable en la lucha contra el cáncer y en el marco del aniversario la institución lanzó una rifa solidaria con premios donados por la comunidad, con el fin de recaudar fondos para realizar mejoras edilicias en su sede.

Según explicaron desde la organización, necesitan hacer trabajos de albañilería y pintura.

El valor del número es de $5.000 y puede adquirirse comunicándose al teléfono 15205778.

La rifa cuenta con una atractiva lista de premios: una cocina Florencia 5536 blanca de 4 hornallas, un turbo ventilador Gatti de 20 pulgadas con 3 velocidades, una bordeadora Plumita Master 600W, un acolchado Oregon King Call de 2,80 x 2,60, un conjunto de plata con cristales Swarovski y un par de anteojos de sol Mistral.