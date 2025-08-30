La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) de San Francisco llevó a cabo en su sede los festejos por sus 56 años.

Junto a la presidenta de la institución, Catalina Borello; a autoridades, miembros y colaboradores estuvieron presentes las representantes del Consejo Municipal de la Mujer, encabezadas por su presidenta Yanina Asteggiano; concejales y el secretario de Salud Fernando Giacomino y el presidente del IIPLAS (Instituto de Investigación y Panificación de Salud) dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba Gustavo Klein.

Yanina Asteggiano se refirió al encuentro como muy productivo: “Aprovechamos la ocasión para dialogar sobre las distintas actividades que realizaremos en conjunto durante octubre, el mes rosa. A través de campañas de concientización que ponen a las mujeres en el centro, se multiplican los mensajes de prevención, cuidado y esperanza”.

Rifa solidaria

En el marco del aniversario la institución lanzó una rifa solidaria con premios donados por parte de la comunidad con el fin de recaudar fondos para realizar mejoras edilicias en su sede. El valor del número es de $5.000 y puede adquirirse comunicándose al teléfono 15205778.

La rifa ofrece una variada propuesta de premios: una cocina Florencia 5536 blanca de 4 hornallas, un turbo ventilador Gatti de 20 pulgadas con 3 velocidades, una bordeadora Plumita Master 600W, un acolchado Oregon King Call de 2,80 x 2,60, un conjunto de plata con cristales Swarovski y un par de anteojos de sol Mistral.