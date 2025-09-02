La Facultad Regional San Francisco de la UTN, en conjunto con la Municipalidad de San Francisco y a través del Área de Juventud, anunció la realización de una nueva edición del taller gratuito de robótica destinado a estudiantes que cursan los últimos años del nivel secundario. El taller iniciará el próximo miércoles 3 de septiembre en la Tecnoteca (Bv. 9 de Julio 1700) y contará con un cupo limitado de 60 participantes.

Durante seis clases teórico-prácticas, que se dictarán los miércoles de 18:00 a 20:00, los estudiantes trabajarán en grupos mixtos de hasta cuatro integrantes con una computadora por equipo, desarrollando distintos módulos con el objetivo final de construir un robot minisumo.

Los contenidos incluirán nociones básicas de electricidad y electrónica, programación con Arduino, diseño e impresión 3D, y las reglas específicas de la competencia nacional de robótica que se desarrollará en San Francisco el próximo sábado 18 de octubre, organizada por la Liga Nacional de Robótica.

El secretario de Extensión y Cultura Universitaria de UTN San Francisco, Paulo Gianoglio, remarcó que el taller es posible gracias al “invalorable apoyo de la Municipalidad de San Francisco”, que aporta tanto los materiales para construir los robots como el espacio físico en la Tecnoteca.

Además, destacó que esta iniciativa “funciona como un atractivo importante para los jóvenes que, al momento de elegir una carrera universitaria, en su mayoría se inclinan por alguna de las ingenierías que se dictan en UTN”.

Otro de los aspectos distintivos es que no se requiere formación previa para participar. “Está abierto a todos los chicos que estén cursando el último año del secundario. La intervención del municipio permite una participación amplia e inclusiva”, aseguró Gianoglio.

Inscripciones

Los interesados pueden inscribirse de forma online a través del siguiente formulario: 👉 https://forms.gle/PBS57bgaMTMpwRg48 O desde el enlace en la biografía de Instagram de @innovacionsfco.