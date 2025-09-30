La UTN San Francisco y la Dirección de Innovación acercaron a la ciudad los desarrollos de Robots for Humanity

Este martes 30 de septiembre, la empresa Robots for Humanity presentó en la Tecnoteca San Francisco una demostración en vivo de sus desarrollos en robótica y la metodología de entrenamiento para su integración en empresas. La actividad ofreció la posibilidad de conocer de cerca tecnologías que se proyectan como protagonistas en el futuro del trabajo.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de Innovación de la Municipalidad de San Francisco, en conjunto con la UTN Facultad Regional San Francisco y la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva del municipio, en el marco del programa HackIA, un taller intensivo orientado a que pequeñas y medianas empresas incorporen esta tecnología de forma práctica y sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

El subsecretario de Vinculación Tecnológica de la UTN San Francisco, Ezequiel Gribaudo, valoró la propuesta y señaló: “Uno de los objetivos principales que tiene la Facultad es acercar tecnología de punta a la comunidad y por eso gestionamos esta actividad junto al municipio para que pueda vivirse en San Francisco”.

“El contacto con Robots for Humanity se gestó gracias a una iniciativa del Clúster Tecnológico de la ciudad, que extendió la invitación a nuestra Facultad y al municipio para que participemos en el evento Córdoba Tech Week realizado la semana pasada en la capital provincial. Este encuentro nos permitió conocer de primera mano en qué líneas están invirtiendo e investigando las empresas, y también acercarnos a la propuesta de la startup cordobesa que hoy nos visitó para establecer un contacto directo. Desde entonces, junto al director de Innovación de la ciudad, el ingeniero Juan Pablo Bono, avanzamos en las gestiones que hicieron posible concretar esta valiosa actividad en nuestra ciudad”, agregó.

Por último, el Gribaudo manifestó: “Desde la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica entendemos que este tipo de acciones no solo acercan tecnología de vanguardia a nuestra comunidad, sino que además consolidan una red de colaboración entre instituciones y empresas innovadoras, con el claro propósito de generar impacto real en la región a través de la articulación entre Universidad, Estado y sector productivo”.