La Unidad Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis sigue con su recorrido en San Francisco

La Unidad Municipal Móvil de Sanidad Animal y Zoonosis continúa su recorrido por San Francisco ofreciendo servicios de vacunación antirrábica y castración. Según informó el área municipal, este martes 26 de agosto estará en la Plaza General Paz —solo por la mañana y únicamente con vacunación—, mientras que el miércoles 27 llegará al barrio Vélez Sarsfield.

El cronograma seguirá el jueves 28 en los barrios Savio y Maipú, y el viernes 29 de agosto la atención se trasladará al Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en San Lorenzo 768.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través de WhatsApp al número 3564 652318.