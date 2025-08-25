El fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa tendría lugar este sábado 30 de agosto en Córdoba y otras provincias de la región central, según indicaron distintos especialistas. La llegada de lluvias ese día coincidiría con la festividad de Santa Rosa de Lima, fecha que tradicionalmente se vincula a la aparición de temporales en el país.

El meteorólogo Marcelo Madelón, del Aeropuerto Córdoba, señaló a Cadena 3 que se prevén precipitaciones tanto el sábado como el domingo, lo que implicará “un cambio significativo en las condiciones climáticas”.

De acuerdo con los reportes citados por Infoclima, durante los días previos predominarán condiciones estables, con viento del norte, cielos despejados y un marcado ascenso térmico en gran parte del territorio argentino, lo que otorgará un marco primaveral en pleno cierre del invierno. Sin embargo, los modelos del Centro Europeo proyectan para el 30 de agosto la formación de una ciclogénesis en el centro del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Las áreas más comprometidas serían La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, con acumulados significativos que aún dependen de los ajustes en la ubicación y magnitud del sistema. Los pronósticos advierten sobre la posibilidad de un evento de carácter severo, por lo que la situación se mantiene bajo seguimiento permanente.

Entre el mito y la estadística

La tormenta de Santa Rosa es parte del calendario popular en Argentina, con un período de referencia entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Según datos históricos, existe una probabilidad superior al 50% de que en esa franja se registren tormentas en la región central del país, lo que explica la persistencia de la tradición.

La leyenda remonta su origen a 1615 en Lima, Perú, cuando Isabel Flores de Oliva —luego canonizada como Santa Rosa de Lima— habría orado para salvar la ciudad de un ataque pirata. Según la tradición, una tormenta repentina dispersó a los invasores, hecho que los fieles atribuyeron a sus plegarias.

Este año, la coincidencia entre mito y pronóstico se vuelve particularmente notoria: tras una seguidilla de jornadas con características primaverales, el ingreso de un sistema de baja presión podría dar lugar a lluvias abundantes en varias provincias del centro del país.