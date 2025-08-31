Después de una semana con temperatura primaveral, la tormenta de Santa Rosa llegó a la provincia de Córdoba. Como se había anticipado por parte del Servicio Meteorológico Nacional, fue de una gran intensidad y hasta el momento en San Francisco dejó una lluvia acumulada de 53 milímetros.

El SMN mantiene a la ciudad y el departamento San Justo bajo una alerta amarilla al menos hasta el mediodía. Se prevé que continúe la inestabilidad con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y a ello se suma el viento del sector Sur cuyas ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

El sábado la Estación Climatológica de UTN midió 18 milímetros de lluvia acumulada, pero en la madrugada de este domingo cayeron otros 35 milímetros.

En lo que respecta al departamento San Justo la lluvia fue mayor en cuanto al caudal. Quienes tienen un mayor índice son El Tío con 185 milímetros, Las Varas 160, Alicia 127, Laspiur 126, El Fortín 123.

Los valores resultan históricos para esta época del año y afectaron mayormente el noreste provincial donde en total se superaron los 330 milímetros.