La historia de Liam, el niño de 3 años de Frontera que lucha contra un meduloblastoma, conmovió a la comunidad de San Francisco y la región. Tras hacerse pública su situación, la familia recibió donaciones por algo más de 3 millones de pesos, un alivio en medio de las múltiples dificultades que atraviesan.

Sin embargo, la suma aún está lejos del objetivo principal: reunir los 4.600 dólares que cuesta la silla postural especial que el niño necesita para mejorar su calidad de vida y continuar con su tratamiento en Santa Fe.

“Estamos agradecidos porque la gente se solidarizó muchísimo, pero todavía falta para poder comprar la silla. Mientras tanto tenemos que seguir cubriendo gastos de las leches especiales que necesita Liam e insumos médicos para todos los días”, expresó su mamá, Rocío Gorosito.

La mujer contó que, además del tratamiento oncológico, su hijo requiere anticonvulsivos, medicamentos para relajar los músculos y cuidados permanentes. “Él pesa 17 kilos y cuesta mucho trasladarlo, por eso la silla sería fundamental para que esté más cómodo y también para llevarlo a los controles”, explicó.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta bancaria a nombre de Ayudemosaliam (CBU: 4530000800018595769981). También pueden comunicarse directamente con la familia al teléfono 3564 64-7281.

Este 2 de octubre, Liam deberá regresar al Hospital de Niños “Orlando Alassia” de Santa Fe para una nueva evaluación médica, en el marco de un tratamiento que demanda recursos constantes y el acompañamiento de toda su familia.