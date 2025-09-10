En el marco de las celebraciones patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced, el próximo sábado 20 de septiembre a las 21 se realizará una Gran Peña en el Polideportivo Municipal de Frontera.

El evento contará con la presentación estelar de la "Sinfonía Rodante", un prestigioso programa itinerante impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, que recorre distintas localidades del país llevando propuestas musicales de calidad.

El espectáculo principal estará a cargo de un ensamble de jóvenes músicos que conforman una camerata de cuerdas integrada por violines, violas, cellos y contrabajo. El repertorio incluirá obras de la música clásica universal, así como también piezas representativas del cancionero popular y folclórico argentino.

La entrada tendrá un bono contribución de $1000, y durante la velada habrá servicio de cantina a beneficio de las parroquias locales.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Cultura, ubicada en calle 72 esquina 3, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse al (03564) 518654.

Desde el Municipio invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta artística y cultural, en el marco de nuestras tradicionales fiestas patronales.