El pronóstico indica que este lunes 25 de agosto el día en San Francisco será de temperatura agradable y con cielo completamente despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la mañana, la temperatura se ubicaría en torno a los 11°C, con vientos leves a moderados del norte.

Hacia la tarde, el cielo continuaría despejado, y la temperatura ascendería hasta una máxima de 22°C, con vientos leves del sur. Por la noche, el cielo se mantendría despejado, con la temperatura en torno a los 13°C, y los vientos soplarían de manera leve del noreste.

Martes con ascenso de temperatura y sol a pleno

Para el martes 26 de agosto, las condiciones se mantendrían estables, con un cielo completamente despejado y un leve ascenso de las temperaturas por la tarde.

Durante la mañana, el cielo seguiría despejado, con una temperatura que rondaría los 12°C, con vientos leves del este.

Por la tarde, el cielo se mantendría despejado, y la temperatura podría alcanzar los 24°C, con vientos leves del norte. Hacia la noche, el cielo continuaría despejado, con la temperatura en torno a los 19°C, y los vientos soplarían de manera leve del noroeste.