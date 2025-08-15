La semana cierra con cielo algo nublado: cómo estará el finde en San Francisco

Este viernes será otra jornada fría en San Francisco: para hoy se espera cielo parcialmente nublado.

La temperatura máxima prevista es de 17°.

El viento soplará del noreste durante gran parte del día y rotará al este por la noche, con intensidad leve.

Pronóstico extendido

Para este sábado se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada, con probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, cielo parcialmente cubierto por la tarde y mayormente nublado en la noche. La mínima será de 8° y la máxima de 17°. Los vientos serán leves.

En tanto, para el domingo se espera otra jornada fría y de abundante nubosidad, aunque ya sin precipitaciones. Las temperaturas estarán entre los 7° y los 18°.