La semana arranca con probabilidad de lluvias y tormentas: qué dice el pronóstico

La semana arranca con inestabilidad en San Francisco. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy la probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y la tarde y de tormentas fuertes por la noche que, de hecho, tienen carácter de alerta amarillo.

De acuerdo al aviso del organismo, nuestra región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En cuanto a las temperaturas, estarán entre los 10 y los 18°. Los vientos serán leves.

Pronóstico extendido

Para este martes se espera otra jornada de mal tiempo, con la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes.

Para mañana rigen tres alertas amarillos. Por un lado, uno de tormentas a la madrugada que le sigue al de hoy. Por el otro lado, hacia la mañana el alerta es por lluvias y advierte que el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Para la noche, además, rige un alerta por vientos que anuncia que sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.En la región del norte de La Pampa, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.