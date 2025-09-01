La semana arranca con nubosidad variable en San Francisco

La semana arranca con un leve descenso en las temperaturas.

Arranca un lunes que se presentará con cielo parcialmente nublado.

La temperatura mínima hasta las 7 había marcado 5,6° mientras que la máxima llegaría a los 17°.

Los vientos soplarán leves del sector sur, rotando al sudoeste y noreste.

Pronóstico extendido

El martes 2 se prevé otra jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de unos 7° y la máxima alcanzaría los 21°. Los vientos serán leves, soplando del noreste, norte y sureste, con intensidades entre 7 y 12 km/h.

Las condiciones serán similares para el miércoles. Hacia el jueves ya se espera mayor descenso en las temperaturas (mínima 7°, máxima 16°) y más viento hacia la segunda mitad del día.