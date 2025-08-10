La Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, mantiene un plan intensivo de recolección de residuos domiciliarios e inertes, con un esquema organizado por zonas y días para garantizar regularidad y eficiencia en el servicio.

Cronograma de recolección

Lunes, miércoles y viernes: Loteo Tiro y Gimnasia, Chacras del Norte, Altos del Prado, Villa Golf, Plaza San Francisco, Quintas de Plaza (1, 2 y 3), Hogar Diehl de Sienra, Palmares (I, II, III y IV), Manantiales–Parque Maipú, IPEA N° 222, Ayres del Golf, Loteo Libertador, Canastos rurales, Lo Tengo, C.C.C. Clínicas, Maipú y Corradi 2.

Martes, jueves y sábados: Protectora de Animales, Loteo Blas, Casonas del Bosque, Campo Chico, Senderos del Savio, Parque de Las Rosas, Nuevo Centro, Timbúes (I, II y III), Brisas del Sur, Alameda (I y II), Aeroclub, Los Charabones (canastos), Magdalena (I y II), barrio 9 de Septiembre, Canastos rurales, Loteo Procrear y Loteo Campo Di Fiori.

Servicio complementario La empresa Ashira refuerza el operativo con recorridos diurnos y nocturnos en San Martín, Bouchard, La Milka, José Hernández, Vélez Sarsfield, Corradi, La Florida, El Prado, San Cayetano, Parque, Hospital, San Francisco, Jardín, 9 de Septiembre, R. Sáenz Peña, Dos Hermanos, Chalet, Independencia, Cottolengo, 20 de Junio, Magdalena, Savio, Maipú, Catedral, Sarmiento, Iturraspe y Consolata.

“Estamos trabajando para mantener una ciudad más limpia y ordenada. La recolección de residuos es clave para la calidad de vida de los vecinos, por eso organizamos un esquema claro y efectivo que cubra todos los sectores con regularidad”, afirmó el secretario de Servicios Públicos, Hobbey Salvático.

El funcionario resaltó el trabajo conjunto con Ashira y llamó a la colaboración ciudadana: “Es fundamental sacar los residuos en los días y horarios establecidos para que el servicio sea eficiente. La higiene urbana es una responsabilidad compartida”.