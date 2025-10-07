La sanfrancisqueña Jessica Valentini, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), juró como integrante del Consejo de la Magistratura el pasado lunes 6 de octubre.

El acto se llevó a cabo en la sala de audiencia del Consejo de la Magistratura de Córdoba y estuvo a cargo de su presidenta María Marta Cáceres de Bollati. Allí se le tomó juramento también al vocal del TSJ Luis Enrique Rubio, quienes integrarán el órgano de selección como primer y segundo suplente, respectivamente.

Estos magistrados habían designado meses atrás, ahora se formalizó con el juramento y formarán parte del Consejo de la Magistratura provincial durante el año 2025 y hasta tanto este TSJ disponga lo contrario.

Recordemos que en febrero Valentini asumió como vocal en el TSJ luego de ser propuesta por el gobernador Martín Llaryora en diciembre del año pasado. Dentro del máximo órgano de justicia provincial se desempeña en la Sala Civil y Comercial